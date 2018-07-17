寧德時代(300750-CN)：華晨寶馬有權對公司進行上限為28.5億元的股權投資

寧德時代(300750-CN)7月17日午間披露，鑒於公司與華晨寶馬是長期戰略合作關係，雙方為進一步深化合作，華晨寶馬擬向公司購買電池產能建設項目，採購動力電池產品，併同意在雙方約定條件得到滿足的情況下華晨寶馬有權選擇向公司進行股權投資，公司、公司控股股東瑞庭投資、公司實際控製人曾毓群、李平與華晨寶馬於2018年7月17日簽署《戰略合作協議》。

協議顯示，第一，為保障長期供貨的產品生產能力，華晨寶馬向公司購買電池產能建設項目，項目金額為8.15億元。該項目將用於為華晨寶馬或其指定關聯方生產和供應指定產品。第二，華晨寶馬將向公司長期採購指定型號的動力電池產品，初始預付款為28.525億元。第三，公司同意在後續實施境内或境外股權融資時(如公司實施A股非公開或者H 股IPO)，華晨寶馬有權對公司進行股權投資，該項投資上限金額為28.525億元，具體投資方案以屆時公司股東大會審議通過的方案為準。本次戰略合作協議的有效期為自協議生效之日起54個月。

公司表示，此次合作協議簽署後，公司將穩步推進與華晨寶馬的戰略合作，依託公司和華晨寶馬在各自領域的領先優勢，進一步提升公司的持續盈利能力、核心競爭力及經營業績。本次戰略合作有助於深化公司與國際知名整車廠商的合作， 提升公司的市場地位和影響力。

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