北水禁買小米 新股市場恐受牽連 投資氣氛料轉差

滬深兩交易所週六 (14 日) 卻突然宣佈，暫時不容許大陸資金循「港股通」投資如小米 (1810-HK) 此類股份。北水被截，不但小米今 (16) 日股價勢受壓，市場人士恐連累新股市場再度受衝擊，影響投資氣氛。

上市剛滿一周的小米，其股價上週五 (13) 收報港幣 21.45 元，較招股價港幣 17 元高約 26%。小米當炒是市場憧憬小米加入恒生綜合指數後，符合「港股通」的投資門檻，有望獲「北水」吸納。但小米這次「意外地」被摒諸「港股通」門外，市場人士恐會拖累整體新股投資氣氛。

今 (16) 日有 5 隻新股首日掛牌，上週五 (13 日) 暗盤齊升，興紡 (1968-HK) 升 54%，為升幅最高，其次為倢冠控股 (8606-HK) 升 20%，FSM(1721-HK)亦升 18.9%，勝利證券 (8540-HK) 升 8%，升幅最少為米技(1715-HK)，僅升 1.7%。

《星島日報》引述鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，小米上週的升幅已「過龍」，包括部分做空平倉的炒作，相信本週在新消息之下，部分投資者需要作出停損，料小米股價最少跌 1 成。

對於其他新股的影響，熊麗萍認為，因北水散戶未能參與不同權股份買賣，料對未來新股氣氛亦有所打擊。

香港投資者學會主席譚紹興對《東方日報》表示，他認為落閘是好事，考慮到香港今年將有更多「同股不同權」公司上市，相信大陸是為防止 A 股出現動盪才有此決定，加上小米明年或發行 CDR，若被納入港股通名單中，亦會令大陸投資者感到混亂。

