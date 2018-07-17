5新股拼香港上市 歌禮週五起招股 8月1日掛牌

香港首隻一無盈利的生物科技股份歌禮製藥 (Ascletis Pharma)(1672-HK) 傳將於本週五 (20 日) 起招股，8 月 1 日掛牌，招股價介乎港幣 12 元至 16 元，集資最多約 3.43 億至 4.57 億美元 (約港幣 26.8 億至 35.65 億元)，今 (17) 日起進行投資者推介會。摩根士丹利、高盛及招商證券國際為聯席保薦人。

據其初步招股文件顯示，歌禮於 2016 年及 2017 年底止年度，虧損分別為人民幣 676.1 萬元及人民幣 1.32 億元，由於目前無任何產品商業化，期內並無銷售收益。

歌禮旗下丙型肝炎病毒 (HCV) 治療藥物「戈諾衛」，已於 6 月 8 日獲國家食品藥品監管總局批准，在大陸開始進行商業化階段。

另傳滴滴出行將分拆車服業務，以約 30 億美元 (約港幣 234 億元) 的估值，融資 10 億至 15 億美元 (約港幣 78 億至 117 億港元)，軟銀是意向投資者之一，但最終方案尚未敲定。

至於繼億邦、嘉楠耘智之後，第 3 家礦機股「比特大陸」正進行新一輪 10 億美元融資，料月底完成，令其估值約 150 億美元。市傳公司擬 8 月遞件申請今年底在港上市。

另有 2 新股共募集約 70 億元爭短期上市，包括騰訊 (0700-HK) 及盈科 (0008-HK) 有份投資的好萊塢製片商勝圖娛樂擬於 8 月上市，早前傳集約 5 億美元 (約港幣 39 億元)，以及希望教育或籌約 4 億美元 (約港幣 31 億元)。