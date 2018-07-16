Coinbase 預計加5種加密貨幣 價格均漲

美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase 正在考慮在旗下平台上增加 5 個新貨幣。

據了解，目前只交易包括比特幣 Bitcoin、萊特幣 Litecoin、以太坊 Ethereum、比特幣現金 Bitcoin Cash，共 4 種加密貨幣的 Coinbase 有望加入 Cardano、基本注意力幣，Stellar lumens、Zcash 和 0x 幣。

專注於數字貨幣的投資公司 BKCM 創始人兼首席執行長 Brian Kelly 表示，他幾乎每一個貨幣都看長，但可能會先選擇 Zcash 或 0x。

該公告於週五 (13 日) 宣布，但 Coinbase 呼籲投資人，無法保證列舉的加密貨幣將被列入交易。此外，其中一些可能僅在部分國家或地區提供交易。

宣布後，所有 5 項貨幣均走高。

5 種加密貨幣價格走高 / 圖：雅虎金融

Cardano 目前類似以太坊、基本注意幣是個無廣告的貨幣，用於支付網絡上內容、0X 為一半貨幣、Stellar Lumens 類似瑞波幣，較輕量、Zcash 為資安貨幣，可在不被發覺的情況下傳輸。

數字資產平台 Gemini 已經表示將在其平台上交易 Zcash，而 Kelly 認為這是最有可能被 Coinbase 批准的貨幣之一。

據了解，經典以太幣上個月也因 Coinbase 預計的交易而漲價，而 Coinbase 目前已確定不交易瑞波幣 Ripple。