能源盤後─利比亞綁架 挪威罷工 無法制衡雙普會的成功 油價跌

週一 (16 日) 油價的再次下跌超過 4% 幅度。交易商表示，美國總統川普於俄羅斯總統普丁的芬蘭赫尔辛基峰會，應增加能源供應量的可能，使自 2014 年以來經歷數月的高油價水位降溫。

布蘭特原油期貨收低 3.37 美元，或 -4.47% 至每桶 71.96 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 3.04 美元，或 -4.28% 至每桶 67.97 美元。

美國汽油期貨價格收低 -4.59% 至每加侖 1.981 美元。

天然氣收高 0.015 美元，或 0.55% 至每一千立方英尺 2.767 美元。

雙普會以成功告終 / 圖：推特

儘管保護主義貿易政策引發了對全球經濟放緩和材料消耗減少的擔憂、利比亞港口的遭武裝份子襲擊、美國對伊朗的制裁、加拿大的供應中斷、以及挪威的罷工，都支撐了近期的石油漲勢。

但分析師表示，利比亞未來的增產以及俄羅斯可能同意進一步增加供應，有機會填補生產缺口，使油價週一下跌。

與上週的情況一樣，交易商表示，隨著交易時間的推移，價格突破 50 天均線使電腦交易的銷售加速，延續了這次的短暫「熊市」。

石油輸出國組織 OPEC 和俄羅斯等石油生產盟國自去年年初以來一直遏制產量，並於今年 6 月底同意在全球供應中斷的情況下每日增加高達 100 萬桶的產量。一些市場參與者表示，增幅低於預期。

上週五 (13 日) 川普政府也在評估是否要啟用該國的應急石油庫存，增加了供應的不確定性。

此外，投資者也對中國經濟的第 2 季度放緩消息作出反應。即使在貿易戰前，中國的經濟也應放緩，而長期預期的放緩可能會降低對石油和其他材料的需求。

分析師表示，由於市場上出現如此多的供應信號衝突，交易商正試圖權衡最終的產量，及庫存下降的數據。

石油市場觀察人士正在展望週二 (17 日) 美國石油協會 API 和週三 (18 日) 美國能源信息署 EIA 的每週美國石油庫存數據。

