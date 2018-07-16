〈財報搶先看〉科技股 Netflix 領跑 EPS、營收和新訂戶為三大看點

美國財報周開跑，科技股 Netflix (NFLX-US) 將在周一 (16 日) 盤後領先發布第二季財報，股價歷史高點為每股 432.1 美元，近期股價為每股 395 美元左右，華爾街分析師預測第二季財測預計 EPS、營收和新訂用戶將持續開紅。



Netflix 第二季財報預測：

Q2 EPS：80 美分 vs. 81 美分（Forbes/Whisper 預期）

Q2 營收：39.4 億美元 (Forbes 預期）

用戶新增總人數： 620 萬人 (國內 974,000 人、 國際 427 萬人，Netflix/StreetAccount/Forbes 預期）



Netflix 將在周一 (16 日) 盤後發布第二季財報，歷史高點為每股 432.1 美元，近期股價為每股 395 美元左右，華爾街分析師預測第二季財測將持續開紅。

Netflix 近一年的股價走勢。

EPS 和營收方面，華爾街預測 Netflix 第二季營收為 39.4 億美元，每股股利達 0.8 美元，同時非官方數據 (Whisper) 顯示，第二季財報獲利會達每股股利為 0.81。

受惠於強勁的訂戶數量、國際版圖擴張和營收的成長，新訂用戶方面，Netflix 上一季新訂戶為 741 萬，比去年同期成長了 50%，超過了該公司預計的 635 萬，預測第二季將會增加 620 萬新用戶。

先前 Netflix 計畫將國際訂戶總數擴至 7730 萬，美國訂戶新增 620 萬，預計總數量達 1.3 億以上，具體數據今日也將會揭曉。

Netflix 第一季財報皆優於華爾街分析師預期，新增訂戶、營收、獲利表現皆亮眼，華爾街分析師預測第二季財測將持續開紅。

值得一提的是，通常 Netflix 在公布財報後，股價會出現大幅波動，若財報數據亮眼，更有出現跳空向上的情況，反之會有跳空向下的情況，第一季財報數據公布後，盤後勁揚 8.3%，來到每股 333.21 美元。

Netflix 股價在三年內上漲了約 295%，在過去一年漲幅約 145%，近一個月股價上漲 0.97%，來到每股 395 美元。

Netflix 的競爭對手眾多，康卡斯特 (CMCSA-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、AT&T (T-US)、威瑞森 (VZ-US) 和時代華納 (TWC-US)。Apple (AAPL-US) 和 Disney (DIS-US) 將在未來幾年內進入串流媒體電視市場，競爭會越趨激烈。

Netflix 首次在艾美獎提名中超越了連續 17 年的常勝軍 HBO，榮登電視王，Axios 分析認為，相比於傳統媒體公司面臨着盈利的壓力而，Netflix 等串流媒體願意重金製作和購買內容，這也吸引了傳統電視的觀眾的主因。