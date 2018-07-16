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〈財報搶先看〉科技股 Netflix 領跑 EPS、營收和新訂戶為三大看點

Netflix 16日盤後將發布第二季財報。(翻攝自：Andrew Harrer/Bloomberg)
Netflix 16日盤後將發布第二季財報。(翻攝自：Andrew Harrer/Bloomberg)

美國財報周開跑，科技股 Netflix (NFLX-US) 將在周一 (16 日) 盤後領先發布第二季財報，股價歷史高點為每股 432.1 美元，近期股價為每股 395 美元左右，華爾街分析師預測第二季財測預計 EPS、營收和新訂用戶將持續開紅。


Netflix 第二季財報預測：

  • Q2 EPS：80 美分 vs. 81 美分（Forbes/Whisper 預期）
  • Q2 營收：39.4 億美元 (Forbes 預期）
  • 用戶新增總人數： 620 萬人 (國內 974,000 人、 國際 427 萬人，Netflix/StreetAccount/Forbes 預期）


Netflix 將在周一 (16 日) 盤後發布第二季財報，歷史高點為每股 432.1 美元，近期股價為每股 395 美元左右，華爾街分析師預測第二季財測將持續開紅。

Netflix 近一年的股價走勢。
Netflix 近一年的股價走勢。

EPS 和營收方面，華爾街預測  Netflix 第二季營收為 39.4 億美元，每股股利達 0.8 美元，同時非官方數據 (Whisper) 顯示，第二季財報獲利會達每股股利為 0.81。

受惠於強勁的訂戶數量、國際版圖擴張和營收的成長，新訂用戶方面，Netflix 上一季新訂戶為 741 萬，比去年同期成長了 50%，超過了該公司預計的 635 萬，預測第二季將會增加 620 萬新用戶。

先前 Netflix 計畫將國際訂戶總數擴至 7730 萬，美國訂戶新增 620 萬，預計總數量達 1.3 億以上，具體數據今日也將會揭曉。

Netflix 第一季財報皆優於華爾街分析師預期，新增訂戶、營收、獲利表現皆亮眼，華爾街分析師預測第二季財測將持續開紅。

值得一提的是，通常 Netflix 在公布財報後，股價會出現大幅波動，若財報數據亮眼，更有出現跳空向上的情況，反之會有跳空向下的情況，第一季財報數據公布後，盤後勁揚 8.3%，來到每股 333.21 美元

Netflix 股價在三年內上漲了約 295%，在過去一年漲幅約 145%，近一個月股價上漲 0.97%，來到每股 395 美元

Netflix 的競爭對手眾多，康卡斯特 (CMCSA-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、AT&T (T-US)、威瑞森 (VZ-US) 和時代華納 (TWC-US)。Apple (AAPL-US) 和 Disney (DIS-US) 將在未來幾年內進入串流媒體電視市場，競爭會越趨激烈。

Netflix 首次在艾美獎提名中超越了連續 17 年的常勝軍 HBO，榮登電視王，Axios 分析認為，相比於傳統媒體公司面臨着盈利的壓力而，Netflix 等串流媒體願意重金製作和購買內容，這也吸引了傳統電視的觀眾的主因。

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