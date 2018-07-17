美股盤中─大盤進行整理 財報季進入高峰期

亞馬遜股價週一創新高點，股市大盤則進行整理。財報季進入了高峰期。

台北時間 00:28

道瓊工業平均指數上漲 16.43 點或 0.07% 至 25035.84。

Nasdaq 指數下跌 1.68 點或 0.02% 至 7824.30。

S&P 500 指數下跌 1.14 點或 0.04% 至 2800.17。

亞馬遜股價上漲 0.8%，促銷日 Prime Day 已經展開。去年的 Prime Day，其銷售大增 60%，創新高點。

分析師說，預期 2018 年 Prime Day 銷售將再創新高。亞馬遜將 2018 年的 Prime Day 延長為 36 小時，在另外四個國家亦同樣進行。

股市主要指數小幅下跌，幾家美國大型企業今日公布了季報。

貝萊德 (BlackRock) 於開盤前，公布了第二季財報。美國銀行與 J.B. Hunt 運輸公司亦公布財報。因稅率降低，貝萊德獲利上升。美國銀行因降低成本與減稅，獲利改善。J.B. Hunt 則因利率上升與成交量增加，獲利亦增加。

美國銀行股價上漲 1.9%，貝萊德下跌 0.5%。J.B. Hunt 下跌近 4%，但稍早一度大漲 6.7%。

華爾街對本財報季希望甚高，有分析師預期，第二季獲利將較去年同期上升 20%。第一季獲利為成長 24%。

目前為止，僅 5.7% 的 S&P 500 企業公布了第二季財報。其中 86% 獲利優於預期，獲利成長 20.1%。

投資人亦注意赫爾辛基，川普總統與俄羅斯總統普丁在該地第一次舉行正式會談。

幾天前，美國司法部宣布特別檢察官 Mueller 起訴了 12 名俄羅斯官員，指控他們入侵民主黨議員電腦，干預 2016 年美國總統大選，並竊取了約 50 萬選民的訊息。

美國今日公布 6 月零售銷售上升 0.5%，符合預期。