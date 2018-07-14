貿易戰有多可怕？全球最大航運公司的股價已經腰斬

作為全球最大的集裝箱航運企業，總部設於哥本哈根的馬士基公司今年已經蒸發三分之一的市值，截至 7 月 13 日，其股價與一年前相比，幾乎腰斬。這與全球緊張的貿易局面有很大關係。

投資者深知，全球貿易局勢並不確定，貿易保護主義對航運公司意味著需求減少。

分析師普遍削減對馬士基的股價展望。彭博新聞援引新加坡研究機構 Crucial Perspective 的首席執行官兼創始人 Corrine Png 的觀點稱，馬士基的估值可能會在未來幾個月內降至低谷，投資者會避免航運股，除非更多過剩產能被淘汰。

馬士基本周已經表示，要暫時縮減亞洲和北歐之間的業務。說明公司對下半年的航運形勢也並不樂觀。

全球航運低迷

馬士基的股價一定程度反映了全球航運的不景氣期還未結束。

路透曾評論稱，因供應過剩，全球集裝箱航運業陷入了長達十年的低谷，各大航運公司紛紛尋求合作，共同對抗低迷市況。

華爾街見聞曾經提到，法國達飛輪船正考慮與德國赫伯羅特公司合併，兩公司分別為全球第三和第五大航運公司。

剝離能源業務，主打物流

2016 年 9 月，馬士基就因為全球貿易不振和歷史性油價大跌而被迫開展分拆。在此之前，馬士基集團同為丹麥航運和石油巨頭。

前馬士基集團中全球運力最大的集裝箱營運商 Maersk Line 帶領旗下運輸和物流公司成為新的綜合公司，主力發展綜合物流業務。馬士基航運公司目前占據全球集裝箱航運市場市佔率的 15%。

前馬士基集團的石油勘探與生產、鑽井平台以及油輪等業務，從 2016 年底開始被逐步剝離。未來可能會被剝離、出售或者與其他公司合併。

其中，馬士基鑽井和馬士基海洋服務公司 2017 年已經被馬士基集團列為已終止業務及持有待售資產。

『新聞來源／華爾街見聞』