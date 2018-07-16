正道集團(01188-HK)擬8861.4萬元出售鋰離子電池業務

正道集團(01188-HK)公佈，於2018年7月16日，集團訂立3份獨立有條件佳貝思股權轉讓協議，内容有關受限於併按照本公佈下文所披露的主要條款及條件，出售其於佳貝思全部權益(合共佔佳貝思全部股權25%)，總代價約為人民幣8861.4萬元。

第一份佳貝思股權轉讓協議：正道動力(公司全資附屬公司)擬向西藏華冠出售佳貝思股權10%股權，代價約為人民幣3544.56萬元。第二份佳貝思股權轉讓協議：正道動力擬向餘姚嘉成出售佳貝思股權5%股權，代價約為人民幣1772.28萬元。第叁份佳貝思股權轉讓協議：寧波美立德(公司全資附屬公司)擬向珠海盤實出售佳貝思股權10%股權，代價約為人民幣3544.56萬元。

佳貝思為一間於2007年7月4日在中國浙江省成立的中外合資企業，主要從事鋰離子電池業務。

於收購事項後，面對其他綠色能源電池技術提升，佳貝思所從事鋰離子電池技術業務多年來一直受到重重挑戰，亦未符合集團預期。因此，集團已藉於2015年1月10日完成出售佳貝思75%股權，縮減其於鋰離子電池業務投資及業務。

公告指，集團現時集中開發先進電池材料，其中包括供集團環保車及相關業務使用鈦酸鋰電池。由於佳貝思製造之鋰離子電池未能與集團設計或近期開發電動車完全相容；鈦酸鋰電池更適合裝配至集團電動車，故董事會認為，就集團長遠可持續業務發展而言，佳貝思經營鋰離子電池業務整體發展或不再與集團業務互補，或未能有效與集團業務整合。

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