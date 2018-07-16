農業農村部、財政部批準創建21個國家現代農業產業園

7月16日從農業農村部獲悉，農業農村部、財政部發佈關於2018年批準創建國家現代農業產業園的通知，決定批準陝西省眉縣等21個現代農業產業園創建國家現代農業產業園。
2018年國家現代農業產業園創建名單
1.陝西省眉縣現代農業產業園
2.廣東省茂名市現代農業產業園
3.新疆生產建設兵團阿拉爾市現代農業產業園
4.遼寧省盤錦市大窪區現代農業產業園
5.黑龍江農墾寶泉嶺墾區現代農業產業園
6.河北省石家莊市鹿泉區現代農業產業園
7.山西省萬榮縣現代農業產業園
8.廣西壯族自治區柳州市柳南區現代農業產業園
9.福建省平和縣現代農業產業園
10.山東省泰安市泰山區現代農業產業園
11.貴州省修文縣現代農業產業園
12.重慶市涪陵區現代農業產業園
13.江西省樟樹市現代農業產業園
14.甘肅省定西市安定區現代農業產業園
15.湖南省安化縣現代農業產業園
16.雲南省芒市現代農業產業園
17.浙江省湖州市吳興區現代農業產業園
18.四川省蒼溪縣現代農業產業園
19.安徽省金寨縣現代農業產業園
20.河南省溫縣現代農業產業園
21.西藏自治區白朗縣現代農業產業園
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