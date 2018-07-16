普普會登場 普丁稱「是時候談談我們的關係了」 盧布兌美元走揚

美國總統川普與俄羅斯總統普丁，今 (16) 日於芬蘭首都赫爾辛基舉行峰會；在會談正式開始前，川普表示，他與普丁終將建立「非凡的關係」；普丁也說，「是時候談談我們的關係了」。

峰會開始後，俄羅斯盧布兌美元應聲走揚，美元指數 (DXY) 下滑。

台北時間週一晚間 9 點 42 分，CNBC 數據顯示，美元兌盧布下跌 0.43%，至 62.26。

川普稱，雙方討論的議題十分廣泛，涵蓋貿易、軍事、導彈、核子與中國問題；他還稱中國國家主席習近平，是他和普丁的「共同好友」。

川普說，各國都希望，美俄兩大核武強權，能和睦共處，「我們擁有 90% 的核武，這絕非好事，是壞事。」

峰會原定於芬蘭時間下午 1 點 (美東時間上午 6 點) 開始，但因普丁遲到，延後約 1 小時才開始。

川普稍早於推特發文表示，美國政府過去的愚蠢政策，使美俄關係惡化，「雙方關係從未如此糟糕」。

川普參與北約峰會期間，語出驚人地指出，德國每年花費數十億美元，向俄羅斯購買能源，猶如「俄羅斯的俘虜」。

川普曾透露，他將與普丁討論中東、烏克蘭，以及俄羅斯干預 2016 年總統大選等議題。

在與普丁會面前，川普在推特寫道，前總統歐巴馬認為希拉蕊篤定當選，所以在聯邦調查局 (FBI) 告知俄羅斯干預大選一事時，歐巴馬並未採取任何行動，「我當選後，這才成了大事。」