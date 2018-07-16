莎莎國際(00178-HK)一季度營業額21.14億港元 同比增加24.8%

莎莎國際(00178-HK)公佈，2018年4月1日至6月30日止實現營業額21.14億港元，同比增加24.8%。其中香港及澳門實現營業額18億港元，同比增加27.7%；同店銷售按年增加25.3%；每宗交易平均金額3.59億元，按年增加11.7%。

第一季度由2018年4月1日至6月30日止，集團整體零售及批發業務營業額按年增長24.8%。受惠於内地旅客訪港人數增長動力持續，港澳地區零售及批發營業額按年增加27.7%，同店銷售亦錄得25.3%升幅，主要由於内地客交易宗數上升27.5%，帶動整體交易宗數上升14.5%，而本地客及内地客每宗交易平均金額則分别上升8.1%及7.0%。期内，港澳地區的交易宗數增長率高於香港旅遊發展局已公佈的4至5月平均内地旅客訪港人次增長12.9%，整體銷售表現合符預期。

惟六月份天氣不穩定，在中美貿易戰的陰霾下，股市及人民幣匯率波動，適逢世界杯開鑼，均影響消費意欲，使集團六月下旬銷售增長放緩。展望宏觀將來，雖然上述因素產生即時影響，但集團對港澳市場的未來發展仍然保持樂觀，尤其於今年下半年高鐵(香港段)通車後，預料將進一步推高内地訪港旅客人數增長，而大灣區的利好政策及多個基建項目亦將帶動區内人流和長遠經濟蓬勃發展，零售業亦將會是最先受惠的行業之一。集團將繼續把握機遇，製定策略以加強競爭力，併積極提升營運及物流效益，同時透過資訊科技來提升顧客購物體驗，以迎合市場不斷轉變的需求。

而同期港澳以外的市場(包括中國内地、新加坡、馬來西亞和電子商貿)的零售及批發業務營業額則上升10.5%。

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