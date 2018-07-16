【倫元投顧】進入壓力區，小心謹慎操作

◆盤勢分析

美中貿易戰短線空窗期，加上美股財報佳，台股早盤稍創高來到 10890 點，不過也因指數進入壓力區，台股今天在被動元件族群殺尾盤的拖累下，以下跌 47 點收在 10817 點，成交量為 1237 億。

對後市看法仍不變，除非確認美中貿易戰就此停火，但以上週五中國所公佈對美貿易順差仍持續成長的情形下，貿易戰就此停火機率應不大，所以第二波貿易戰 8 月 30 日仍很有機會生效，至於股市就一定會在生效日前提前反應。

若撇開美中貿易戰不確定因素，單就基本面和技術面而論，短線在本週三台指期結算後，週四台積電法說會，除非台積電法說對第三季展望遠優市場預期 (此機率不大)，否則要提防下半週先見短線高點拉回整理。

波段而言，美超級財報週最慢於 7 月底 8 月初利多出盡，台股半年報於 8 月中公佈完，9 月蘋果發表 i9 新機，故接下來台股可能會在 10600~11000 上下區間混，這波台股要過 11261 點機率很低。8 月後要開始提高警覺！當然若美中貿易戰隨時來攪局，那就另當別別論了，近期隨時就可反彈結束下去探底打底了。

王信傑 分析師

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