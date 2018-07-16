【倫元投顧】蘋果派重新成為外資重點

◆盤勢分析

美股表現平淡，台股在站上季線 10834 點之後亦進入休息階段，雖然台股動能不強 (成交量萎縮)，但盤面中小型股相當活躍，如生技、MOSFET、網通、矽晶圓、部分蘋果派等；小型股活躍表示市場人氣不淡，則台股適度沉澱賣壓後，可望走出中多架構。

由於被動元件的活力減弱，顯示投機力已未再挹注該族群，這是台股次產業可以補漲的主要原因，雖然資金轉向 MOSFET 族群集中，但是 MOSFET 的缺貨效應沒這麼大，反而是經過回檔修正的矽晶圓更具潛力；現在只等中國大陸 12 吋晶圓廠正式投產，矽晶圓報價上漲的優勢即可展現。

此外，從法人的角度思考，外資此波自台股撤退的金額高達亞股之冠，倘若有回補壓力，則股價位階在低檔而時序進入旺季的蘋果供應鏈，自然會是外資圈首要回補的方向，近期已看到外資調高 3008 大立光、3105 穩懋的動作，顯示蘋果派又重新成為外資圈關注的焦點。

不過今年蘋果 iPhone 預估銷售量較弱 (僅 8000 萬支)，加上貿易戰影響，因此蘋果派的爆發力被壓縮，故選股必須從個股具有的亮點著手。

楊天迪 分析師

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