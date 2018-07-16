【華冠投顧】錸德華晶科多方整理蓄勢待發

大盤日 K 線反彈到半年線反壓區，這理有兩道壓力，1. 是末跌高的壓力，2. 是半年線的反壓，所以震盪回檔整理是正常的技術現象。小幅拉回整理後仍有再向上走高的機會，持續偏多操作策略不變，趁指數拉回找買點。

(2349) 錸德 突破下降壓力線，多頭趨勢確立。錸德受惠消費性光碟片 7 月漲價 1 成，下半年有望轉虧為盈。另外，新產品 AD 歸檔光碟是 Panasonic 海外唯一供應商，錸德在技術與量產能力領先同業一至兩年，短期難有競爭對手。2018 年 AD 歸檔光碟僅佔錸德營收約 10%，到 2019 年營收貢獻可增至 30%，毛利率更可達 30% 以上。

(3059) 華晶科 突破下降壓力線後，震盪洗盤，多頭型態確立。影像技術應用於智慧手機、安控、無人機、掃地機器人等。華晶科也是高通設計開發夥伴，已完成虛擬實境 VR 360 原型相機開發，搶攻智慧物聯網市場，另一款商用監控攝影原型機預計下半年完成。

(4989) 榮科 反轉長紅 K 棒之後整理 3 天，應該要放量攻擊，如果沒有帶量攻擊可線換股操作。公司鎖定 5G 網通、高階手機以及車用板等的應用。電動車、5G 網通、IOT 物聯網大幅需求的帶動下，PCB 銅箔需求擴大，下半年營收與獲利都將大幅成長。

(6120) 達運 持續壓回打底蘊釀多方攻擊機會。應用於 OLED 製程的精密金屬遮罩 FMM 新產能將於第三季量產，OLED 在手機及穿戴式裝置等小尺寸產品的運用逐漸明朗，預計未來十年 OLED 的市場更以超過 40% 的年複合成長速度成長。

(1760) 寶齡富錦 跌深反彈站回季線。今年底前將以旗下腎病新藥拿百磷（Nephoxil）臨床數據，向衛福部申請新適應症「慢性腎病貧血症」藥證，預估明年可望取證。

寶齡與山東威高合作的大陸臨床試驗，拿百磷的中國進口藥證可望於明年下半年取得，根據寶齡與山東威高的合約，寶齡於「申請藥證」及「取得上市許可」等五到六個階段陸續完成後，將可獲得總計約人民幣 1.28 億元（近新台幣 6 億元）的里程金收入，可望貢獻每股稅後純益（EPS）約 8 元。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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