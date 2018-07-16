【豐銀投顧】短線遭逢壓力  拉回本就正常



指數今天上攻到最高點 10890，恰逢高檔 10900 附近，因此指數在今天量縮下跌並不能當成是上攻無力造成，比較恰當的說法應該是逢壓觀望所致。這也難怪，從中美貿易戰後投資人早就已經被嚇到草木皆兵了，再加上從最低點算來也反彈了 350 點以上，短線上本來就容易會有一點賣壓，因此也不需要太過放大解讀。我們先看中美貿易大戰第二次的 2000 億，就算真的會實施，也是三個月後的事，而且第二次只有 10%，並不是 25%。所以力道也相對小了許多，所以就時間及空間來看，此時都不是放空台股的好時機，相反的應該要把握拉回的機會進場做多。

時序已進入七月中旬，也就是離最新年度的 iPhone 發行已經只有三個月左右的時間了，據報載，這一次除了螢幕更寬大、亮度更亮、一樣搭載 Face Id 及將推出更多種顏色以外，最重要的一點就是價格將更加吸引人，也就是價格會更便宜。其他不說，光是價格降下來，筆者就認為會使蘋果手機再創銷售新高，因為許多人其實心中有買蘋果手機的意願，只是礙於價格實在偏高才沒入手，現在價格整個降下來，相信對全球銷售都會有好的幫助，而蘋概股應該又要風雲再起了，投資人應該檢視一下手中是不是應該開始有蘋概股，或是加入小老鼠 168-937 一同參與討論。

目前筆者注意的則是 2367 燿華，報載燿華第二季營收小增，但可望享有匯損回沖的利益推升獲利成長，第三季全產品進入旺季，各領域應用需求都增加，營運可望逐月增加，展望全年度，今年以穿戴式產品擔成長動能，燿華也持續發展高階汽車高頻板，則為長期的汽車板成長趨勢。第三季，各產品線將進入旺季，HDI 產能預估可達近滿載，需求回溫，法人估，燿華下半年有機會逐月成長，投資人可留意。



豐銀投顧 李世新 分析師

