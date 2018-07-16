第二十次中國歐盟領導人會晤聯合聲明

2018 年 7 月 16 日，中華人民共和國國務院總理李克強同歐洲理事會主席唐納德 · 圖斯克、歐盟委員會主席讓－克洛德 · 容克在北京舉行第二十次中國歐盟領導人會晤。李克強總理同容克主席共同出席了第 13 屆中歐企業家圓桌會。

1. 雙方領導人祝賀中國歐盟領導人會晤機制建立 20 周年和中國歐盟全面戰略夥伴關係建立 15 周年。這極大提高了中歐關係的水平，在政治、經貿、文化、人文交流等領域取得了豐碩成果。雙方重申將本着相互尊重、平等互信和互惠互利的原則，全面落實《中歐合作 2020 戰略規劃》，繼續深化和平、增長、改革、文明四大夥伴關係。

2. 作為全面戰略夥伴，中歐將加強全球層面的夥伴關係，以推動和平、安全和可持續發展。雙方重申支持多邊主義以及基於規則、以聯合國為核心的國際秩序，維護《聯合國憲章》以及國際法，維護包括主權、領土完整和邊界不可侵犯等原則。中歐致力於維護聯合國三大支柱，即和平與安全、發展和人權，並致力於依據國際法原則和平解決國際爭端。

3. 雙方一致認為，開展外交與安全政策對話與合作以應對共同挑戰，是中歐全面戰略夥伴關係的一大重要支柱。歐盟重申堅持一個中國政策。

4. 雙方高度評價第八次中歐高級別戰略對話的成果，同意繼續加強在外交政策和安全事務方面的磋商，包括就非洲、中東、亞洲、中亞、拉丁美洲以及裁軍和不擴散等事務進行交流。

中歐支持通過各種努力推動朝鮮半島問題和平解決。今年年初以來，朝鮮半島局勢明顯緩和。雙方歡迎朝美、朝韓領導人會晤所作出的承諾，包括全面無核化的承諾，呼籲各方應完整、全面履行聯合國安理會決議。

中歐仍認為伊朗核問題全面協議是全球核不擴散體系的關鍵一環，也是由聯合國安理會 2231 號決議核可的一項重大外交成就。國際原子能機構已再次確認伊朗履行了與核相關的承諾，雙方對此表示歡迎。雙方重申將維護全面協議持續、全面、有效的落實。

關於中東和平進程，雙方確認支持基於國際社會承認的邊界、安全共處、以耶路撒冷為兩國首都且符合相關聯合國決議的兩國方案。

根據聯合國安理會 2254 號決議，中國和歐盟支持政治解決敘利亞衝突，因為這是實現持久和平與穩定的唯一途徑，並將徹底擊敗敘利亞的恐怖主義。中歐呼籲加強人道救援和平民保護。

中國和歐盟歡迎聯合國秘書長利比亞問題特別代表加桑 · 薩拉邁所作的努力。根據特別代表於 2017 年 9 月提出的行動計劃，雙方重申支持利比亞穩定，通過《利比亞政治協議》框架下利比亞主導的包容性政治和解進程，幫助利比亞走出耗時已久的過渡階段，並在充分的憲法框架下推動於 2018 年舉行選舉。

中國和歐盟致力於在「阿人主導、阿人所有」的阿富汗和平進程中密切協調合作，並加強在穩定與安全方面的協作，以促進阿富汗經濟和社會發展以及更強的區域經濟互聯互通。

5. 中國、歐盟及歐盟成員國是《聯合國海洋法公約》的締約方，尊重以國際法為基礎的海上秩序。歐盟歡迎中國和東盟國家為達成有效的「南海行為準則」（CoC）進行的磋商。雙方呼籲有關各方開展對話，和平解決爭端，避免可能加劇緊張的行為。

6. 中國和歐盟將就安全和防務政策保持高層交往，通過政策對話機制加強溝通、促進合作，積極拓展雙方人員培訓和研討交流，保持反海盜護航、國際維和等領域的合作勢頭。

7. 中國和歐盟同意在平等和相互尊重的基礎上開展雙邊和國際層面的人權交流，包括在聯合國人權機制下的交流。雙方歡迎七月份在中國舉行的人權對話。

8. 雙方堅定致力於打造開放型世界經濟，提高貿易投資自由化便利化，抵制保護主義與單邊主義，推動更加開放、平衡、包容和普惠的全球化。雙方堅定支持以世貿組織為核心、以規則為基礎、透明、非歧視、開放和包容的多邊貿易體制並承諾遵守現行世貿規則。雙方還承諾就世貿組織改革開展合作，以迎接新挑戰，並為此建立世貿組織改革副部級聯合工作組。

9. 雙方認可經貿高層對話在指導和促進中歐經貿關係中發揮的重要作用。歐盟注意到中國近期致力於改善市場准入和投資環境，加強知識產權保護，擴大進口，期待這些舉措得到全面落實並採取進一步的舉措。雙方致力於在雙邊貿易和投資領域確保公平和互利合作，並將合作解決各自企業面臨的市場准入問題。

10. 雙方將繼續推動中國「一帶一路」倡議與歐盟倡議對接，包括歐洲投資計劃以及擴大的泛歐運輸網路，並通過兼容的海陸空運輸、能源和數字網路促進「硬聯通」和「軟聯通」。雙方強調該領域合作應改善亞歐互聯互通在經濟、社會、財政、金融和環境方面的可持續性。該合作應基於市場規則、透明原則，為所有投資者提供開放採購以及公平競爭環境，合作也應遵循現有國際準則和標準、各自的國際責任和項目受益國的法律，同時要考慮受益國的政策和國別情況。

11. 雙方歡迎中歐互聯互通平台取得的進展，以及第三屆主席會議、第三次互聯互通專家組會議和投融資合作專家組第三次會議的成功舉辦。雙方將與歐盟成員國和利益攸關方協商，加快實施商定的試點項目。雙方將落實中歐互聯互通平台第三屆主席會議確定的《中歐互聯互通平台近期行動方案》，制定年度工作計劃，進一步推進中歐基礎設施互聯互通。

12. 雙方歡迎簽署建立中歐共同投資基金的有關協議並啟動基金首單項目。

13. 雙方視正在進行的《中歐投資協定》談判為最優先事務，是為雙方投資者建立和維護一個開放、可預期、公平和透明商業環境的關鍵。雙方對交換清單出價表示歡迎，這將推動談判進入一個新階段。雙方將致力於加快討論合併文本和清單出價。