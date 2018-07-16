滬指弱勢盤整收跌0.61% 5G概念股表現活躍

滬指今日早盤走低，盤中一度跌超0.9%，下探2800點關口，隨後跌幅收窄，創業板指則小幅盤整，午盤前成功翻紅。午後，銀行、週期等權重板塊拖累股指走弱，三大股指震蕩下行，兩市個股紛紛下挫。滬指收報2814.04點，跌0.61%，成交額1294億。深成指收報9317.36點，跌0.10%，成交額1961億。創業板收報1616.91點，跌0.10%，成交額780億。

從板塊漲幅上看，5G、數字中國、軍工、集成電路、量子通信、煤炭、海工裝備等漲幅居前；銀行、高送轉、汽車整車、稀土、特斯拉、海南、水泥等板塊跌幅居前。

受美國商務部解除對中興通訊(000063-CN)禁令影響，中興通訊早盤封漲停板，帶動帶動5G概念股集體拉升。意華股份(002897-CN)、縱橫通信(603602-CN)等多股漲停，創意信息(300366-CN)、風華高科(000636-CN)等多股紛紛跟漲逾4%。

石墨烯概念今日表現活躍，維科技術(600152-CN)、沃特股份(002886-CN)、寶泰隆(601011-CN)漲停，豫金剛石(300064-CN)漲近7%，錦富技術(300128-CN)、德爾未來(002631-CN)等多股漲逾3%。消息面上，日前，中國石墨烯產業技術創新戰略聯盟在京發佈新製定的團體標準《含有石墨烯材料的產品命名指南》。這項標準規定了石墨烯材料相關新產品的命名方法。

經過一輪持續調整之後，上週A股市場出現企穩反彈走勢，但市場成交量依然未能有效放大，反映資金參與意願仍相對不足。對於後市，隨著市場環境改善，滬深兩市上半年以來的單邊調整行情或將暫告一段，但不確定性因素猶存，短期市場或將面臨上行動力不足的局面。未來一段時間，滬深兩市預計將維持震蕩整理格局，通過時間換空間的方式等待後期局勢明朗。市場面臨的多空環境已較前期大為改善，反彈波折難免，投資者信心的修復需要時間，因此進二退一震蕩前行或是主基調。

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