海信發佈ULED電視 世界杯效應令海信電視在俄銷量大增

據中新網16日消息，15日，世界杯官方贊助商中國海信在莫斯科全球客戶大會上正式發佈高端旗艦電視U9D，首次將電視動態背光分區提升到5376 Zone，這是迄今世界上分區最多、圖像精細化程度最高的電視，憑借自主研發ULED超畫質技術，海信(600060-CN)在全球彩電業樹立了嶄新的畫質新標桿。

此外，據海信統計，2018年俄羅斯世界杯足球賽開賽前一週(6月4日至10日)海信電視在俄銷量比上一週環比增加239%。

海信於15日在莫斯科舉辦全球客戶大會，海信俄羅斯分公司副總經理劉長海在會上說，世界杯令海信電視在俄銷量大幅增長，因為世界杯期間人們觀看電視的時間和頻次大幅提高，併更加註重電視畫質、大小和操控，這帶來了電視更新換代潮。

據統計，5月份以來，海信電視在俄銷量穩步攀升。6月4日至10日這週，大畫幅的55寸和65寸4K高清智能電視銷量增長最為明顯。

劉長海說，海信還通過中歐班列向俄羅斯運送電視，運輸週期19天，比海運更能節省時間。

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