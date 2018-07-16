交通銀行: 新動能支撐作用增強 貿易戰風險總體可控

交通銀行金融研究中心，就國家統計局發佈2018年上半年我國經濟狀況，並發表分析報告，節錄如下:

據國家統計局2018年7月16日公佈的資料顯示，初步核算，2018年上半年我國國內生產總值418961億元，按可比價格計算，同比增長6.8%。分季度看，一季度同比增長6.8%，二季度增長6.7%，連續12個季度保持在6.7-6.9%的區間。從GDP環比來看，一季度增長1.4%，二季度增長1.8%。

經濟增速雖然小幅下行，但經濟結構繼續優化，新動能快速成長。

1、需求放緩致二季度經濟增速小幅放緩

今年二季度經濟增速低於一季度，主要原因是內外需求均有小幅走低。2018年二季度我國人民幣計價的出口增長4.9%，增速比一季度回落2.5個百分點，順差9013億元，比上年同期收窄26.7%；二季度我國固定資產投資增長6%，增速比一季度回落1.5個百分點；二季度我國社會消費品零售總額同比增長9.4%，增速比一季度回落0.4個百分點。2、經濟結構繼續優化，新動能對經濟支撐作用增強。

從產業結構看，上半年第三產業增加值增速比第二產業快1.5個百分點；占國內生產總值的比重為54.3%，比上年同期提高0.3個百分點，高於第二產業13.9個百分點。從需求結構看，最終消費支出對經濟增長的貢獻率為78.5%，高於資本形成總額47.1個百分點。從工業結構看，新產業新產品快速成長。上半年工業戰略性新興產業增加值同比增長8.7%，比規模以上工業快2.0個百分點。新能源汽車產量同比增長88.1%，工業機器人增長23.9%，積體電路增長15.0%。從貿易結構看，新消費蓬勃發展。上半年全國網上零售額40810億元，同比增長30.1%。其中，實物商品網上零售額31277億元，增長29.8%，占社會消費品零售總額的比重為17.4%，同比提高3.6個百分點。

3、需求放緩壓力加大，結構性機會仍存

首先，中美兩國貿易衝突的升級，今年上半年消費、投資和淨出口三大需求對經濟增長的貢獻率分別為78.5%、31.4%和-9.9%。預計由於貨物貿易順差大幅收窄和服務貿易逆差繼續擴大，全年經常專案順差可能明顯收窄甚至出現逆差，淨出口對增長的拉動作用可能大幅減弱。

其次，資金來源偏緊環境下，投資增速仍將低位運行。下半年基建投資增速可能探底回升，預計全年增速在12%左右，低於上年。在工業企業盈利改善，降低重點製造業行業稅率，打造製造強國的政策支援下，高端製造業投資增速將加快。預計下半年製造業投資增速還會有所上升，全年增長6%左右。年內地產調控政策不會放鬆，商品房銷售增速可能繼續下降，甚至負增長。棚改貨幣化政策調整也將對房地產開發投資形成壓力。預計下半年房地產開發投資增速可能從上半年的高位增長回落，全年增速預計在6-8%左右，持平或略高於去年。綜合來看，全年固定資產投資增長6.5%左右，低於去年。

最後，預計下半年消費有望小幅回升，增速略高於上半年，全年增長9.7%左右，增速相比上年有所放緩。

內外需求的同步放緩可能給下半年經濟增長帶來壓力。上半年社融增速持續走低，貨幣供應低位運行，也將影響名義GDP增速。預計2018年下半年中國經濟增速略有放緩，全年增速可能維持在6.7%左右。

4、關注外部不確定因素對中國經濟運行的影響

未來經濟運行的外部不確定性需要高度關注。一是要關注中美貿易衝突持續升級可能對中國出口形成的衝擊。二是要關注地緣政治變化可能對原油價格的衝擊。三是要關注發達經濟體貨幣政策正常化對匯率和資本流動的衝擊。

5、貿易戰風險總體可控

一旦美國因為進口產品關稅上調傳導至國內物價，進而衝擊其金融市場和實體經濟，美國國內反對貿易戰的聲音可能就會增強，這會對特朗普政府當前的對外貿易政策產生壓力，促使其做出相應調整；二是中國經濟韌性仍強，內需增長空間較大。目前來看，國內財政和貨幣政策操作仍有較大的政策空間。金融市場和匯率的調整表明市場本身已經對貿易戰的影響做出了反應，特別是匯率的調整幅度已經基本可以吸納貿易戰本身對我國出口可能造成的負面影響。這種提前反應會導致最後貿易戰的實際影響可能會明顯小於市場的預期。

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