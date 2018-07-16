【大行報告】野村：丘鈦科技(01478-HK)「錢」景與舜宇光學(02382-HK)有何關係

丘鈦科技(01478-HK)半日收報4.76元，跌13.455%，較最低的4.69元，跌14.7%已收窄了。午後，股價現報4.73元，跌14%。股價似在此低水平徘徊，此水平是可以低吸嗎？當不只一間大行看淡時，你的決定會是怎麼樣？

摩根士丹利調低丘鈦科技目標價，由4元下調至3.5元，幅度是12%，維持「減持」評級。

除了大摩，野村證券亦維持予丘鈦科技「減持」評級，目標價由7元降至4.2元，大削40%。野村證券削的幅度是大，只因其之前給予丘鈦科技不錯的目標價。

丘鈦科技預期截至2018年6月30日止6個月將可能錄得虧損約人民幣5000萬元，而非盈利警告公告中所述的截至2018年6月30日止6個月股東除稅前應佔綜合溢利可能較去年同期減少約50%或更多。野村證券指，反映丘鈦科技上半年毛利潤只是約6%，遜於預期。

野村證券認為丘鈦科技的股價不會反彈，有趣的是，丘鈦科技的轉機還看舜宇光學科技(02382-HK)公布上半年盈利，屆時看看舜宇光學提供對行業前景的資料及重置行業的盈利預測。野村證券指丘鈦科技股價與舜宇光學有高度關聯性，而丘鈦科技的估值交易通常較舜宇光學存在折讓。

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