川普打破傳統：美俄峰會前夕將歐盟列為貿易敵人

川普又向核心盟友歐洲發難了。比較罕見的是，這一次發生在他與俄羅斯領導人舉行美俄峰會前夕。

本周日，川普在接受 CBS 採訪時說：

我認為我們有很多敵人。從歐盟對美國的貿易行為來說，他們是我們的敵人。現在你不會想到歐盟，但他們是敵人。從貿易角度來看，他們確實利用了我們和其他北約國家。

隨後，歐洲理事會主席 Donald Tusk 在 Twitter 上回應稱：「美國和歐盟是最好的朋友。無論誰說我們是敵人，都是在散播假新聞。」

歐盟委員會副主席 Frans Timmermans 表示：「把你的好朋友稱為敵人，只會讓你真正的敵人開心。歐洲和美國在歷史上相互聯繫，價值共享。歐洲不會放棄美國，一如美國未曾放棄歐洲。這就是朋友。」

在上周於布魯塞爾舉行的北約峰會上，川普圍繞軍費問題對其他北約的歐洲成員國大肆進行了多番批判，稱他們沒有在國防撥出更多款項。最近數月，他還不停地抨擊歐盟的貿易政策，稱他們損害了美國出口商的利益。

不過川普還強調，敵人不一定是壞人，只是雙方在有些方面是競爭對手。

川普上周的訪歐行程引發多方關注，他在會見英國女王時並未遵循慣常的英式禮儀，令其遭遇了全球網友潮水般的吐槽。

在川普上周四下午抵達英國開始其上任以來的首次英國訪問後，大約 5 萬英國人走上倫敦街頭，舉行大規模抗議川普的活動。他們將「川普寶寶」氣球放飛在議會大廈上空、還大量下載歌曲《美國笨蛋》。

此後，川普在接受英國《太陽報》採訪時承認，他的大部分行程沒有安排在倫敦城裡，是為了躲開大規模街頭抗議。而不久前他還說英國人「非常喜歡我」。

"特普會"

今日，川普和俄羅斯總統普丁將在芬蘭赫爾辛基舉行會晤。這將是 2017 年川普上任總統以來雙方首次單獨見面。

本次赫爾辛基峰會正值 1991 年前蘇聯解體以來最為關鍵的時間節點之一。一些北約成員國擔心，普丁可能尋求籤訂一項重大協議，從而危害到以美國為首的跨大西洋聯盟。

不過，川普在談及此次美俄峰會時對 CBS 表示：「我抱持着很低的預期。」不僅如此，他還說俄羅斯「是在某些方面上的敵人」。

美國國家安全顧問 John Bolton 在接受 ABC 訪問時表示，美方不期待會有「成果」，這場會議將是「無架構的」，一開始兩國領袖就會進行一對一的會談。

中歐峰會

在川普與普丁在歐洲舉行歷史性會晤的同一天，歐盟將與中國領導人舉行一年一度的中歐峰會。這是中國和歐盟官方最高級別的定期溝通機制。

中國國務院總理李克強將在北京接待歐洲理事會主席 Donald Tusk 和歐盟委員會主席容克 (Jean-Claude Juncker)。雙方將首次重新就長期投資條約談判和雙邊市場准入進行討論。預計會後將公布一份簡單的公報。

彭博社今晨報導稱，李克強表示，中國和歐盟將推進雙邊投資協定談判，已就此交換方案。

法新社稱，中歐峰會期間，中國和歐盟領導人將重申對世貿組織進行現代化改革的共同願望，這個建議曾遭到川普的反對。

中國駐歐盟使團團長、大使張明昨日在人民日報撰文稱，在「單邊主義和貿易保護主義甚囂塵上、大國經貿關係持續緊張」的背景下，中歐應深化合作，共同應對各種全球性挑戰。

在訪問北京之後，歐盟領導人將於周二將前往東京，與日本簽署自由貿易協議。歐盟發言人稱，該協議具有歷史意義，是歐盟迄今為止談判獲得的最重要的協議，建立的自由貿易區將覆蓋全球三分之一的 GDP。

法新社報導認為，此次歐盟領導人的亞洲行旨在加強與中日兩國的貿易關係。

此行之後，容克將前往美國，與川普就結束歐盟與美國之間貿易戰進行談判。