英國脫歐再起波瀾：辭職抗議的前高官要求舉行新公投

英國退歐又起波瀾。周一，前英國大臣 Justine Greening 要求進行第二次公投，她要求就英國與歐盟建立的新關係重擬提案。

前教育大臣、親歐派英國國會議員 Justine Greening 於 1 月辭去政府職務，她認為無論對於希望英國繼續留歐的人，還是支持退歐的人，目前的提案都不能滿足任意一方的訴求。

英國金融時報指出，Justine Greening 主張草擬一份「三選一」的投票提案，即要麼退歐，但與歐盟保持緊密的貿易關係；要麼徹底退歐，斷絕雙方往來；要麼繼續留在歐盟。

路透社指出，Greenings 認為，唯一的解決辦法就是把退歐的最終決定權交還給人民，而不是由已經陷入僵局的政界人士或秘密交易來處理。

後院起火

英國退歐事務推進的過程中，首相特蕾莎受到了重重阻力。

除了 Greenings，三位負責脫歐事務的重要官員也宣布辭職。7 月 8 日，英國退歐事務部確認，原退歐大臣 David Davis 辭去公職，此後 Davis 副手英國退歐事務部次長 Steve Baker 也辭職離開。不久英國外交大臣 Boris Johnson 也提出辭職。

此前，特蕾莎與內閣就退歐問題達成「軟退歐」共識，也就是還將與歐盟保持穩定的貿易合作關係，但此方案遭到了以上三位重要官員的牴觸。

金融時報援引 Davis 的觀點稱，「軟退歐」政策只會損害英國退歐後本該享有的利益，如果繼續按照此提案走下去，英國將喪失很多民主主權。