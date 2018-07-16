〈普普會前瞻〉美國貿易敵人？川普最先點名歐盟

《彭博社》報導，在結束北約峰會 (NATO) 後，美國總統川普被媒體問到美國貿易的最大敵人是？川普第一個點到的是歐盟。

在結束北約峰會 (NATO) 後，川普接受 CBS 採訪被問及美國貿易的最大敵人是誰？川普最先回應，我認為歐盟是 (美國的) 敵人。他並補充道，某些方面而言，俄羅斯是美國的敵人；中國是美國經濟的敵人。

川普提到：我愛這些 (歐盟) 國家，但從貿易角度來說，他們真的佔我們便宜，許多國家加入北約組織卻都沒有支付帳單。

川普在訪俄前夕說出這項驚人的言論，打破了與歐盟各國多年來維持友好關係，也代表美歐貿易關係驟變。

針對川普發表「歐盟是敵人」的言論，歐洲理事會 (European Council) 主席圖斯克 (Donald Tusk) 在推特發文諷刺：美國和歐盟是最佳盟友。無論誰說我們是敵對關係，他 (意指川普) 都是在散播假消息。

美國總統川普週三 (11 日) 在北約峰會 (NATO) 砲聲連連，不但指責歐盟應加倍國防開支，也譴責德國過度依賴俄羅斯的天然氣能源甚至鋪設管線，根本就是俄羅斯的「俘虜」。還譴責英國首相梅伊 (Theresa May) 脫歐計畫不夠強硬，也不接受他的建議。

到底是什麼建議呢？梅伊接受 BBC 專訪時提到，川普建議她不應與歐盟談判，而是「控告歐盟」。爾後，川普澄清，無論英國採取任何手段脫離歐盟，他都沒有意見 (OK)，最重要的是要確保英美貿易順利進行，達成良好的雙邊貿易協定。

川普將在本週一 (16 日) 於芬蘭赫爾辛基與俄羅斯總理普丁會唔，關於美俄會談，川普表示，他並沒有很高的期待。他將會考慮要求普丁引渡這 12 名俄羅斯情報員，預料這次「普普會」也將對美俄關係產重大影響。

三天前 (13 日)，美國司法部正式起訴 12 名俄國軍事情報人員，指控他們駭進民主黨候選人希拉蕊的郵箱，並企圖干預 2016 年的美國總統大選。