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〈普普會前瞻〉美國貿易敵人？川普最先點名歐盟
※來源：彭博資訊

美國總統川普與俄羅斯總理普丁於7月初 G20 高峰會面。(圖：AFP)
美國總統川普與俄羅斯總理普丁於7月初 G20 高峰會面。(圖：AFP)

《彭博社》報導，在結束北約峰會 (NATO) 後，美國總統川普被媒體問到美國貿易的最大敵人是？川普第一個點到的是歐盟。

在結束北約峰會 (NATO) 後，川普接受 CBS 採訪被問及美國貿易的最大敵人是誰？川普最先回應，我認為歐盟是 (美國的) 敵人。他並補充道，某些方面而言，俄羅斯是美國的敵人；中國是美國經濟的敵人。

川普提到：我愛這些 (歐盟) 國家，但從貿易角度來說，他們真的佔我們便宜，許多國家加入北約組織卻都沒有支付帳單。

川普在訪俄前夕說出這項驚人的言論，打破了與歐盟各國多年來維持友好關係，也代表美歐貿易關係驟變。

針對川普發表「歐盟是敵人」的言論，歐洲理事會 (European Council) 主席圖斯克 (Donald Tusk) 在推特發文諷刺：美國和歐盟是最佳盟友。無論誰說我們是敵對關係，他 (意指川普) 都是在散播假消息。

美國總統川普週三 (11 日) 在北約峰會 (NATO) 砲聲連連，不但指責歐盟應加倍國防開支，也譴責德國過度依賴俄羅斯的天然氣能源甚至鋪設管線，根本就是俄羅斯的「俘虜」。還譴責英國首相梅伊 (Theresa May) 脫歐計畫不夠強硬，也不接受他的建議。

到底是什麼建議呢？梅伊接受 BBC 專訪時提到，川普建議她不應與歐盟談判，而是「控告歐盟」。爾後，川普澄清，無論英國採取任何手段脫離歐盟，他都沒有意見 (OK)，最重要的是要確保英美貿易順利進行，達成良好的雙邊貿易協定。

川普將在本週一 (16 日) 於芬蘭赫爾辛基與俄羅斯總理普丁會唔，關於美俄會談，川普表示，他並沒有很高的期待。他將會考慮要求普丁引渡這 12 名俄羅斯情報員，預料這次「普普會」也將對美俄關係產重大影響。

三天前 (13 日)，美國司法部正式起訴 12 名俄國軍事情報人員，指控他們駭進民主黨候選人希拉蕊的郵箱，並企圖干預 2016 年的美國總統大選。

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