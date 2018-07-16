富士康將在印度馬哈拉施特拉邦設廠 最快8月進行奠基儀式

印度《經濟時報》報導，富士康 (Foxconn) 即將與印度政府達成協議，在中部城市馬哈拉施特拉邦建設工廠，消息指出，工廠將設置於尼赫魯港口 (JNPT) 的經濟特區，富士康已於該地區購地 45 英畝，估計整體廠房建設完成尚須 200 英畝的土地。

富士康最初在 2015 年即提出欲在馬哈拉施特拉邦 (Maharashtra) 投資 50 億美元設置工廠，進行手機零件代工，預計在 2020 年前將提供 5 萬個工作機會，但此合作案在過去幾年進展有限。

富士康高層在 7 月 4 日與印度州政府官員於那格浦爾 (Nagpur) 展開會議，並在之後與馬哈拉施特拉邦的首席部長 Devendra Fadnavis 會面，討論合作事宜。

在富士康積極展現投資意圖之下，Fadnavis 致信印度道路運輸和公路部門部長 Nitin Gadkari，徵求分配 200 英畝土地給富士康。而除了尼赫魯港口之外，富士康預計在該地區尚須幾百畝土地。

過去曾多次傳出富士康將在馬哈拉施特拉邦設廠的新聞，但遲遲未能實現，該地區政府官員指出，這次的情況不同，進展相當順利，若按照計畫進行，最快在 8 月份即會舉行奠基儀式。

消息人士透露，鴻海集團董事長郭台銘可能會在下個月訪問印度，簽署正式合約。富士康在印度的安得拉邦與坦米爾納杜邦皆有設廠。