〈富士康印度建新廠〉瞄準印度市場 助蘋果提高當地生產衝銷量

雖然印度有高稅率政策，但蘋果手機在當地仍維持高價策略，無意與低價手機競爭，近期傳蘋果印度銷售不佳，已有多位主管離職，儘管如此，蘋果主力代工廠鴻海 (2317-TW) 旗下富士康 8 月可能在印度興建新廠，除持續搶吃當地市場商機，也能協助蘋果提高當地生產的手機出貨量。

而不只是鴻海，另一間代工廠緯創 (3231-TW) 今年印度新廠廠也有機會完工，屆時可望同步協助鴻海，衝刺當地銷售與出貨表現。

鴻海旗下富士康佈局印度，其馬哈拉什特拉省手機廠興建進度延宕 3 年，外媒報導，董事長郭台銘 8 月可能現身印度簽約，該廠可望正式動工，外界推估，此舉有助協助蘋果提高當地供應數量，提高銷售動能。

印度市場被蘋果執行長庫克視為重要市場，庫克認為，就跟中國大陸一樣，印度擁有龐大人口紅利及迅速增加的中產階級，為蘋果手機帶來潛在龐大商機；不過事實上，印度市場也讓蘋果嚐到失意的滋味。

彭博社指出，蘋果除面臨三星與印度當地手機廠兩大夾擊，內部負責電商、通路及消費者市場行銷等多位主管紛紛離職。

蘋果在印度仍維持既有的價格策略，高售價成為當地銷售最大阻力，每台蘋果手機平均售價 600 美元，是印度當地手機的 8 倍，知情人士指出，蘋果此策略，顯然是無意與小米或是三星競爭。不過對蘋果而言，全球手機成長力道趨緩，印度市場是不得不要重視的市場之一。

據統計，2017 年蘋果在印度市場手機銷售 320 萬台，今年上半年僅銷售 100 萬台手機，市佔率僅 2%，加上國外進口手機須繳納 10% 基本關稅，還有 35 至 40% 的增值稅，相比印度國產手機稅率僅 12%，蘋果如果想要拓展市場，在印度擴產生產製造勢在必行。

外媒報導，目前蘋果僅 iPhone SE 在印度組裝，其餘皆為進口，除蘋果以外，幾乎所有中國手機廠商都在印度設立工廠，光是富士康在印度就設立 5 大工廠，分別為小米、諾基雅、金立、富可視等，每年生產 1500 萬台智慧型手機，也因此蘋果要攻克印度市場，提高在地生產比重，是可行的方法之一。

外媒傳鴻海延宕 3 年之久的印度廠有望在 8 月動土，將搶攻印度市場龐大商機，為出貨增添動能，市場解讀，鴻海此廠將協助蘋果新品出貨，有助蘋果提高當地自製率，而除鴻海以外，今年緯創也計畫在印度建造工廠生產 iPhone 6S 及 iPhone SE，協助蘋果面對印度的高稅率政策。