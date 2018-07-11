〈富士康拚AI〉力抗手機市場降溫 今年以來布局動作頻頻 至少斥逾百億美金布局

力抗智慧型手機市場降溫，代工廠鴻海 (2317-TW) 佈局 AI 動作頻頻，董事長郭台銘日前大力宣示，只要投入 AI 有效果，投資金額可能超過 100 億美元，加上 FII 籌資金額也有部分用於 AI 應用，另外也計畫投資新台幣 100 億元耕耘相關人才，總計鴻海投入 AI 的金額，至少將明顯超越 100 億美元。

鴻海今年布局 AI 動作頻頻，近期宣布在矽谷成立 AI 新公司，今年已與 3 家 AI 公司簽訂合作備忘錄，近期中國 A 股上市的 FII ，也是旗下富士康，也布局落實智慧製造及 AI 應用，另外鴻海也找來人工智慧權威吳恩達、工業大數據專家李傑合作。

郭台銘日前指出，富士康將在人工智慧研發方面進行重大投資，期待在逐漸冷卻的全球智慧型手機市場尋求新的業務成長機會。

鴻海力拚轉型，投入智慧製造、工業互聯網及 AI 應用並非全無道理。根據 IDC 公佈的調查顯示，2017 年全年智慧型手機出貨量為 14.72 億台，年減 1%，這是蘋果 iPhone 自 2007 年問世以來，全球智慧型手機首度出現下滑，也為全球最大的蘋果供應鏈鴻海投下警訊。

鴻海今年衝刺 AI 及工業物聯網動作頻頻，2 月在台灣成立 AI 應用實驗室，一口氣簽下 3 個與 AI 有關的合作備忘錄 (MOU)，分別是 Landing.ai、Synergies.ai 及 Human Longevity，挑戰全球生產車間 AI、全面管理無人化及精準醫學。

其中，鴻海與人工智慧權威、Landing.ai 創辦人吳恩達博士 (Andrew Ng) 從 2017 年 7 月起開始合作，經歷半年推動鴻海工業物聯網 AI 應用，加速改造集團工業物聯網的 AI 基因。而當日出席的創新工場創辦人李開復，也為鴻海牽線投資不少 AI 新創公司。

此外，富士康旗下工業富聯 (FII) 今年 6/8 登陸 A 股上市，目標籌集資金為人民幣 271 億元（約 43 億美元），期待發展工業互聯解決方案、5G 通訊基礎建設及雲端運算平台等，為富士康的智慧製造及 AI 應用發展找到資金來源。

7 月郭台銘遠赴美國威辛康納州，與美國總統川普一起出席富士康面板廠動土典禮，並宣佈在矽谷成立 AI 新公司，除邀請辛辛那提大學教授、工業大數據專家李傑 (Jay Lee) 合作外，預計招募 100 位以上 AI 專業人員，與現有上千位處理工廠自動化富士康員工，一起提高製程產能。

郭台銘曾說，未來 5 年至少將投入新台幣 100 億元，用來招聘頂尖人才，並在生產基地部署人工智慧應用，若發揮效果，「可能會投入 100 億美元，甚至更多」。

鴻海並對外宣示，要往人工智慧及製造方向發展，鴻海是大的應用場景，歡迎產學界年輕的 AI 創業家，一起來鴻海平台從事 AI 的落地發展。