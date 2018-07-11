〈富士康拚AI〉下一步不排除北京、上海也成立部門 擴大布局力道

鴻海 (2317-TW) 集團董事長郭台銘日前在美國宣布，旗下富士康已經在加州矽谷成立 AI 新公司，未來將專注 AI 應用工廠自動化，提升工業物聯網設備，並邀請辛辛那提大學教授、工業大數據專家李傑 (Jay Lee) 合作，未來不排除在北京、上海成立 AI 部門，預計至少招募百名以上 AI 專業人員進駐。

根據外電媒體報導，郭台銘上週於史丹佛大學公佈，已經在加州矽谷成立一家新公司，將專注於 AI 工廠自動化，提升旗下的工業物聯網設備，估計至少招聘 100 位以上的 AI 專業人員，並邀請李傑、工業大數據專家 (Jay Lee) 共同參與合作，未來更可能在北京、上海成立 AI 部門。

富士康目前已有超過千名員工專門處理自動化相關業務，未來招募進來的 100 位 AI 專業人員，將專注於製程上的資料搜集及分析。

媒體報導指出，富士康做為蘋果組裝 iPhone 和 iPad 的最大代工廠，現正面臨智慧型手機銷售減緩、工資上漲以及製程中工作型態快速變換等問題，而富士康期待以矽谷新公司解決這個問題。

鴻海呼應美國總統川普「美國製造」政策，威斯康辛州面板廠在 7 月動土，投資金額超過 100 億美金。郭台銘指出，富士康將會繼續投資在 AI 、大數據、新創團隊及當地工程師，以及提供學生獎學金。

富士康積極應對新機銷售緩慢，為了讓 AI 的工業物聯網解決方案能持續挹注富士康成長，富士康旗下的工業富聯網 (FII) 在大陸掛牌上市，目標籌集資金為人民幣 271 億元。資金將用來發展工業互聯解決方案、5G 通訊基礎建設及雲端運算平台等。