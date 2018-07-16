美國共和黨大佬：這是人類歷史上終將破滅的最大泡沫

共和黨大佬再一次警告資本市場的風險，認為股市可能慘遭腰斬。

三屆總統候選人 Ron Paul 日前在做客 CNBC 節目時稱，目前的美股市場是「人類歷史上最大的泡沫」。「我看到未來有麻煩，它來自過多的債務，過多的支出。」

Ron Paul 在去年 8 月，就曾經釋放對市場的悲觀態度。當時他預計市場將下跌 50%。自那以來，美股雖有大幅回調，但標普 500 累計漲幅仍有約 15%。

將近一年過後，Ron Paul 對市場仍然悲觀，認為股市在泡沫破滅後有腰斬風險。

Ron Paul 的一貫觀點是，貨幣政策和財政支出是推升泡沫的兩股重要力量。「國會支出和聯準會對貨幣政策及利率的操縱，（令）負債太高，目前經常帳的狀況不佳，外債也不好，而且它們好不了了。」

「政府還會持續開支，聯準會會保持擴張，這會扭轉局勢，」Ron Paul 提示美國龐大的赤字，對聯準會的緊縮也不抱希望，「遇到這種情況的時候，你必須減少負債。你需要清理債務和不良投資。」

赤字方面，美國國會預算案辦公室最新一期 4 月的經濟展望中預計，2019 至 2028 年間，聯邦赤字平均每年將增長 1.2 兆美元。因稅改減少政府收入，國會預算辦公室還上調了對 2018 年赤字規模的預期，，比上年 6 月的預期增加了 2420 億美元。

「我們這位總統愛花錢。他並不在意赤字。」Ron Paul 稱。

Ron Paul 還堅持認為，聯準會仍然在縱容市場泡沫。「現在他們在嘗試削減資產負債表。我不覺得他們會在這方面真的做出點什麼來。」

摩根士丹利策略師 Sam Elprince 團隊日前也提到，聯準會的資產負債表正常化進程，可能會比投資者預想的要更早地結束。該團隊認為，市場目前低估了聯準會的資產負債表規模。

聯準會仍在大量購入美國公債。今年 5 月，聯儲買進了 41 億美元的 30 年期債券，約占財政部當期發行量的 20％；此外還買入了超過 60 億美元的 10 年期公債，250 億美元的其他期限債券。