對抗川普制裁 伊朗或將引進500億美元俄羅斯能源業投資

美國封殺伊朗原油出口的威脅當前，伊朗積極尋找客戶，和俄羅斯進一步靠攏。

當地時間 7 月 13 日本周五，伊朗最高領袖哈梅內伊的外交事務高級顧問 Ali Akbar Velayati 在出訪俄羅斯期間表示：「俄羅斯準備對伊朗的石油與天然氣行業投資 500 億美元。在軍事和技術方面同俄方合作對伊朗很重要。」

Velayati 透露，一家俄羅斯石油公司已經同伊朗簽署了 400 億美元協議，「將很快實施。」另兩家俄企——俄羅斯最大油企俄羅斯國家石油公司（Rosneft）和俄羅斯最大天然氣生產商俄羅斯天然氣公司（Gazprom）已開始同伊朗石油部磋商簽署總值高達 100 億美元的合約。

英國金融時報報導稱，此後一位俄羅斯政府官員確認了上述 500 億美元投資的計劃，但 Rosneft 和 Gazprom 拒絕回應相關消息徵詢。

華爾街見聞注意到，同在本周五，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 表示，俄羅斯仍有可能與伊朗達成石油換商品的交易。俄方在研究這一可能協議的一切法律問題。

若達成上述協議就意味著，伊朗企業可以通過向俄羅斯購買商品得到向第三方出售石油的合約。

值得一提的是，Velayati 訪俄期間曾與普丁會面。而下周一，普丁又將與川普會談。金融時報認為，川普料將要求俄羅斯遏制伊朗在敘利亞的影響力，如果俄企繼續與伊朗做生意，可能威脅採取進一步制裁。

無論俄羅斯企業將與伊朗達成怎樣的投資協議，這都是伊朗尋求盟友幫助對抗美國公布對伊新制裁的最新動向。

今年 5 月川普決定讓美國退出伊核協議後宣布，將對伊朗的經濟制裁調至「最高級別」，對不同行業給予了 90-180 天不等的對伊制裁寬限期，石油相關制裁的過渡期為 180 天，於 11 月 4 日左右結束。日韓等國煉油商已在做二手準備，伊朗向亞洲、歐洲的出口都會受影響。



華爾街見聞兩周前援引多家外媒消息稱，美國務院官員透露，川普政府正施壓盟友，要求到 11 月 4 日將各自對伊朗石油進口量降至零。



美國的經濟制裁，伊朗第一副總統 Jahangiri 本月初表示，伊朗將允許私營部門出口原油。此前伊朗已專門成立委員會，負責在美制裁落地後為伊朗石油尋找新買家。

上周伊朗還威脅，若石油出口遭禁，伊朗將封鎖經由霍爾木茲海峽的石油運輸。華爾街見聞當時文章提到，若遏制這一運油「咽喉」，全球約三分之一的海運石油可能受干擾。

目前印度、土耳其、日本和歐洲幾國都表示將繼續購買伊朗原油，不過新華社發現，作為伊核協議簽署方，儘管英、法、德三國向伊朗承諾儘量保障伊朗貿易和投資正常流動，歐洲企業大量融資和結算業務依賴美國金融體系，不少歐洲大型企業都宣布了退出伊朗的商業計劃。

美銀美林最新研報顯示，如果美國政府決意打擊伊朗石油出口至零，加上沙烏地阿拉伯不能維持並繼續增加石油產出，年底前油價可能急飆 50 美元，至超過 120 美元 / 桶的水平。伊朗目前原油出口約為 240 萬桶 / 日。

本周五國際油價保持前一日收漲勢頭，布油周四收漲 1.43%，收報 74.45 美元 / 桶，周五盤中一度漲超 1.5%，漲至 75.58 美元 / 桶，最終漲幅 1.18%，報 75.33 美元 / 桶。

『新聞來源／華爾街見聞』