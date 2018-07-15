川普給英國首相支狠招：起訴歐盟

7 月 13 日上周五，川普開始其上任後對英國的首次訪問。在當天的英美首腦聯合記者會上，川普直言，在英國退歐問題上，自己給英國首梅伊了一個建議，但他「完全理解為什麼梅伊認為這一建議過於強硬」。

隨後，梅伊在周末接受 BBC 採訪時透露，所謂的「強硬建議」就是川普給她支的一記狠招：

他告訴我，去起訴歐盟吧。別談判了，直接起訴就好了。

不過，剛剛提出英國「軟退歐」方案的梅顯然並沒有打算接受川普的「耳邊風」。她在採訪中笑稱，英國與歐盟仍會走談判的路子。

7 月 12 日上周四，英國政府發布名為《英國與歐盟未來的關係》的退歐白皮書。

這份長達 120 頁的白皮書稱，英國希望與歐盟保持無摩擦的商品貿易，但在服務貿易方面，英國將尋求「自由規劃自己的道路」，與歐盟維持較現狀「更為寬鬆的關係」。這意味著，脫歐後包括金融在內的英國服務業將無法輕易進入歐盟市場，而服務業占英國經濟的比重高達 80%。

這份白皮書被認為是一個「軟脫歐」方案，在這個方案下英國和歐盟將繼續保持緊密的經濟聯繫，但也意味著無論是經濟與政治英國仍然將受到歐盟的部分控制。

而給梅伊支了狠招的川普，在公眾面前也同樣放了狠話。他認為，梅伊的退歐計劃，將對英美兩國之間的貿易產生嚴重的負面影響。

訪英期間，川普在接受英國太陽報訪問時表示，如果英國實現「軟退歐」，這將抹殺美英之間的任何貿易協議，因為這意味著美國將與歐盟打交道，而不再是與英國合作。

但在隨後舉行的新聞發布會上，川普轉而改口稱：「無論你［怎麼退歐］我都覺得可以，你做的一切，我們都 ok，只要保證你會與我們做貿易，這是最重要的事情」。

川普表示對於英國脫歐非常樂觀。雖然英美兩國達成貿易協議會比較「棘手」，但是他補充，「這是對雙方一個難得的機會，我們應該把握，...... 這不是一項簡單的談判，而是一項非常複雜的談判，這是肯定的。」

『新聞來源／華爾街見聞』