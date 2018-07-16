[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 亞德客-KY 昶和 大飲 新日光 元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 元大台商50 世紀鋼 大統染 福壽 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦摩台 麗正 海悅 興泰 嘉裕 正道 富邦發達 中環 銘旺科 宏亞 東華 同開 富邦金融 光罩 卓越 達新 大東 元大MSCI台灣 光磊 統領 地球 立益 永豐臺灣加權 茂矽 恆大 佳和 富邦日本 錸德 怡華 昶和 國泰日經225 矽統 昶和 三洋紡 元大歐洲50 智寶 大統染 本盟 元大日經225 威盛 永記 瑞利 元大美債20正2 環科 日勝化 樂士 國泰20年美債反1 隴華 展宇 正峰新 元大美債7-10正2 大毅 士紙 億泰 元大美債7-10反1 一詮 東明-KY 毛寶 元大S&P日圓反1 吉祥全 光罩 燁興 富邦歐洲 華新科 茂矽 中鴻 FH彭博高收益債 嘉晶 智寶 聚亨 FH彭博新興債 星通 鼎元 千興 FH富時不動產 禾伸堂 銘旺科 威致 元大台灣高息低波 揚明光 奇力新 華豐 群益道瓊美國地產 佳凌 大毅 首利 富邦臺灣優質高息 鈞寶 玉晶光 麗正 FH富時高息低波 達方 佳凌 東訊 國泰RMB短期報酬 富鼎 傳奇 華泰 新光內需收益 杜康-DR 迎廣 錸德 信大 陽光能源-DR 關貿 倫飛 東泥 新利虹 亞弘電 威盛 福壽 富鼎 國碩 台榮 華友聯 銘旺科 福懋油 潤弘 統懋 達新 遠雄來 翔耀 東陽 夏都 太空梭 炎洲 欣欣 麗臺 遠東新 統領 華映 宏洲 客思達-KY 吉祥全 東和 同方友友-DR 憶聲 嘉裕 友佳-DR 科風 東華 一零四 和鑫 福懋 欣天然 力特 大東 新海 喬鼎 立益 欣高 正達 佳和 全國 晟鈦 昶和 茂順 同泰 三洋紡 jpp-KY 新世紀 本盟 台數科 誠創 瑞利 波力-KY 嘉威 華城 泰昇-KY 力銘 耿鼎 政伸 亞太電 樂士 吉源-KY 達能 正峰新 鼎炫-KY 科納-KY 為升 清惠 氣立 慧友 強信-KY 勁永 大亞 捷泰 億泰 互億 合機 天瀚 三晃 迅杰 中碳 華上 台硝 光麗-KY 中華化 元晶 毛寶 華冠 喬山 裕豐 上緯投控 寶徠 中釉 皇普 華紙 日勝生 勤美 台船 燁興 六福 中鋼構 台南-KY 中鴻 康師傅-DR 聚亨 聖馬丁-DR 千興 神州-DR 威致 耀傑-DR 盛餘 同方友友-DR 彰源 晨訊科-DR 新光鋼 友佳-DR 台橡 陽光能源-DR 華豐 精熙-DR 裕隆 中福 中華 雷虎 和泰車 中視 宏旭-KY 秋雨 首利 慶豐富 信錦 新利虹 英瑞-KY 國光生 麗正 東訊 華泰 光磊 錸德 倫飛 群光 威盛 國碩 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 晶電 京元電子 麗臺 華映 吉祥全 卓越 全漢 信邦 憶聲 偉訓 科風 健鼎 和鑫 力特 蔚華科 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 泰碩 新世紀 台端 晶睿 誠創 嘉威 力銘 碩天 新至陞 亞太電 達能 茂林-KY 科納-KY 清惠 敦南 瀚宇博 松翰 慧友 上福 勁永 捷泰 互億 豐藝 飛捷 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 訊芯-KY 捷敏-KY 華冠 菱光 裕豐 寶徠 潤隆 冠德 皇普 根基 日勝生 台船 山隆 六福 雄獅 旺旺保 安泰銀 遠百 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 豐泰 中保 康那香 中視 秋雨 慶豐富 茂順 新利虹 國光生 福貞-KY