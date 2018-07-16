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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月13日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2   富邦科技          亞德客-KY         昶和     大飲     新日光
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 元大台商50        世紀鋼            大統染   福壽
宏洲            群益臺灣加權反1 富邦摩台          麗正              海悅     興泰
嘉裕            正道            富邦發達          中環              銘旺科   宏亞
東華            同開            富邦金融          光罩              卓越     達新
大東                            元大MSCI台灣      光磊              統領     地球
立益                            永豐臺灣加權      茂矽                       恆大
佳和                            富邦日本          錸德                       怡華
昶和                            國泰日經225       矽統                       昶和
三洋紡                          元大歐洲50        智寶                       大統染
本盟                            元大日經225       威盛                       永記
瑞利                            元大美債20正2     環科                       日勝化
樂士                            國泰20年美債反1   隴華                       展宇
正峰新                          元大美債7-10正2   大毅                       士紙
億泰                            元大美債7-10反1   一詮                       東明-KY
毛寶                            元大S&P日圓反1    吉祥全                     光罩
燁興                            富邦歐洲          華新科                     茂矽
中鴻                            FH彭博高收益債    嘉晶                       智寶
聚亨                            FH彭博新興債      星通                       鼎元
千興                            FH富時不動產      禾伸堂                     銘旺科
威致                            元大台灣高息低波  揚明光                     奇力新
華豐                            群益道瓊美國地產  佳凌                       大毅
首利                            富邦臺灣優質高息  鈞寶                       玉晶光
麗正                            FH富時高息低波    達方                       佳凌
東訊                            國泰RMB短期報酬   富鼎                       傳奇
華泰                            新光內需收益      杜康-DR                    迎廣
錸德                            信大              陽光能源-DR                關貿
倫飛                            東泥              新利虹                     亞弘電
威盛                            福壽                                         富鼎
國碩                            台榮                                         華友聯
銘旺科                          福懋油                                       潤弘
統懋                            達新                                         遠雄來
翔耀                            東陽                                         夏都
太空梭                          炎洲                                         欣欣
麗臺                            遠東新                                       統領
華映                            宏洲                                         客思達-KY
吉祥全                          東和                                         同方友友-DR
憶聲                            嘉裕                                         友佳-DR
科風                            東華                                         一零四
和鑫                            福懋                                         欣天然
力特                            大東                                         新海
喬鼎                            立益                                         欣高
正達                            佳和                                         全國
晟鈦                            昶和                                         茂順
同泰                            三洋紡                                       jpp-KY
新世紀                          本盟                                         台數科
誠創                            瑞利                                         波力-KY
嘉威                            華城                                         泰昇-KY
力銘                            耿鼎                                         政伸
亞太電                          樂士                                         吉源-KY
達能                            正峰新                                       鼎炫-KY
科納-KY                         為升
清惠                            氣立
慧友                            強信-KY
勁永                            大亞
捷泰                            億泰
互億                            合機
天瀚                            三晃
迅杰                            中碳
華上                            台硝
光麗-KY                         中華化
元晶                            毛寶
華冠                            喬山
裕豐                            上緯投控
寶徠                            中釉
皇普                            華紙
日勝生                          勤美
台船                            燁興
六福                            中鋼構
台南-KY                         中鴻
康師傅-DR                       聚亨
聖馬丁-DR                       千興
神州-DR                         威致
耀傑-DR                         盛餘
同方友友-DR                     彰源
晨訊科-DR                       新光鋼
友佳-DR                         台橡
陽光能源-DR                     華豐
精熙-DR                         裕隆
中福                            中華
雷虎                            和泰車
中視                            宏旭-KY
秋雨                            首利
慶豐富                          信錦
新利虹                          英瑞-KY
國光生                          麗正
                                東訊
                                華泰
                                光磊
                                錸德
                                倫飛
                                群光
                                威盛
                                國碩
                                銘旺科
                                統懋
                                翔耀
                                太空梭
                                晶電
                                京元電子
                                麗臺
                                華映
                                吉祥全
                                卓越
                                全漢
                                信邦
                                憶聲
                                偉訓
                                科風
                                健鼎
                                和鑫
                                力特
                                蔚華科
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                泰碩
                                新世紀
                                台端
                                晶睿
                                誠創
                                嘉威
                                力銘
                                碩天
                                新至陞
                                亞太電
                                達能
                                茂林-KY
                                科納-KY
                                清惠
                                敦南
                                瀚宇博
                                松翰
                                慧友
                                上福
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                豐藝
                                飛捷
                                天瀚
                                迅杰
                                華上
                                光麗-KY
                                元晶
                                訊芯-KY
                                捷敏-KY
                                華冠
                                菱光
                                裕豐
                                寶徠
                                潤隆
                                冠德
                                皇普
                                根基
                                日勝生
                                台船
                                山隆
                                六福
                                雄獅
                                旺旺保
                                安泰銀
                                遠百
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                豐泰
                                中保
                                康那香
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
                                茂順
                                新利虹
                                國光生
                                福貞-KY
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