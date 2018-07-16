歐股盤中─主要指數漲跌互見 泛歐 Stoxx 600上漲0.17%

美中貿易戰後續發展不明，市場將焦點轉移至企業財報表現，以及「普普會」；今 (16) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.17%。

台北時間週一下午 5 點 51 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.17%，德國 DAX 指數上漲 0.24%，法國 CAC 40 指數上漲 0.02%，英國 FTSE 指數下跌 0.18%。

受美歐貿易爭端影響，汽車、基本資源類股承壓。

個股方面，英國軟體公司 Micro Focus 股票評級遭瑞士信貸下調，股價下挫約 4%。

德銀 (Deutsche Bank) 第 2 季營運表現優於預期，股價大漲約 6%。

在歐盟與中國共同舉行的「歐中峰會」上，歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 呼籲，美國總統川普、俄羅斯總統普丁，勿破壞全球秩序，應與中國、歐盟合作，避免貿易戰。

川普與普丁，今日將於芬蘭首都赫爾辛基舉行峰會；川普曾透露，他將與普丁討論中東、烏克蘭，以及俄羅斯干預 2016 年總統大選等議題。

川普在北約峰會期間，語出驚人地指出，德國每年花費數十億美元，向俄羅斯購買能源，猶如「俄羅斯的俘虜」。

此外，在「普普會」正式登場前，美國司法部於 7 月 13 日，以干預 2016 年總統大選為由，起訴了 12 名俄羅斯情報官員。

民主、共和兩黨，皆有議員呼籲，川普應取消與普丁的峰會；不過，白宮方面回應，峰會將如期舉行。