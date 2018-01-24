北歐最大銀行2月28日起全體員工不能交易比特幣、加密貨幣

環球外匯網 23 日援引彭博社報導，北歐最大的銀行，北歐聯合銀行 (Nordea Bank AB) 已經告訴其員工，不要交易比特幣和其他加密貨幣。北歐聯合銀行發言人 Afroditi Kellberg 通過電話稱，該行將於 2 月 28 日實施這一禁令，之前該行董事會同意採取這一立場，因為加密貨幣市場 「 無監管的性質。」這可能導致歐洲銀行聯合會評估其對數位貨幣的官方立場。

報導指出，北歐聯合銀行在發給彭博的電子郵件中表示，其政策「包括對現有持幣人員的過渡性規定，並允許某些例外」。已經擁有比特幣的員工 「 被允許保留現有持倉 」 。 截至第三季度末，該行約有 3.15 萬名員工。 北歐聯合銀行在電郵中還表示，對客戶的政策與對員工不一樣，但也要強調不推薦客戶投資於此。

除了北歐聯合銀行外，北歐第二大銀行丹麥丹斯克銀行近期也表示，不鼓勵員工交易比特幣，但尚未決定是否需要全面禁止。丹斯克銀行發言人 Kenni Leth 在一封電子郵件中表示： 「 我們對加密貨幣持懷疑態度，並建議我們的員工不要交易，但我們並沒有實施實際的禁令。我們正在分析情況，時間會告訴我們是否會有正式的禁令。 」丹斯克銀行不向客戶提供加密貨幣交易。 Kenni Leth 指出，「 由於各種加密貨幣不成熟、缺乏透明度，我們決定在我們的平台上不提供這種證券交易。 」

彭博社指出，金融監管機構當前正在努力商討如何規範加密貨幣，最新消息顯示，韓國金融監管機構周二表示，自 1 月 30 日起，將禁止使用匿名銀行帳戶進行加密貨幣交易。韓國金融服務委員會副主席 Kim Yong-beom 在首爾一次新聞發布會上表示，將禁止當地加密貨幣交易者在他們的虛擬貨幣兌換錢包中存入資金，除非他們銀行帳戶上的名字與他們在加密貨幣交易所的帳戶名稱相符。

華爾街資深分析師彼得 · 伯克瓦 (Peter Boockvar) 近期則預計，加密貨幣市場將面臨史詩般崩盤。伯克瓦認為，比特幣價格面臨從當前水平上下滑 90% 的危險，並把它稱之為經典泡沫。 「 如果比特幣價格在接下來一年內跌至 1000 美元至 3000 美元，我不會感到驚訝。 」