首家製藥設備廠皇將今掛牌 開盤飆漲6成蜜月行情甜

國內首家客製化製藥包裝設備廠業皇將科技 (4744) 今(12)日以每股 28 元上櫃，市場看好美東市場訂單成長，去年跨足的液體充填也大有斬獲，營收貢獻度攀至一成，主力市場印度訂單亦回溫，在手訂單顯著成長，今年營收有機會回到高峰，開盤股價飆漲 64%，已超越昨日興櫃市場的收盤價。由福邦證券擔任主辦承銷商的皇將科技，為國內唯一專注於客製化製藥包裝設備之專業製造商，專精於客製化整廠自動化製藥包裝設備，並以 CVC 自有品牌行銷全球，以具有整廠整合客製化能力及提供專業在地化的售後服務獲得藥廠客戶信賴，105 及 106 年度之合併營業收入分別為 12.26 億元及 10.13 億元，每股盈餘則分別為 3.90 元及 0.84 元，銷售地區以世界藥房 - 印度、保健食品大本營 - 美國為主。



在全球人口老化、重視養生保健、醫藥發展進步及用藥安全等規範提升下，可望帶動保健食品廠及藥廠產能增加，進而提升製藥包裝設備之需求，皇將科技持續增加產品應用廣度如開發液體、粉體充填設備，推出多機合一之設備，另因應 FDA 法令變動及迎接工業 4.0 時代來臨，皇將科技開發 Track & Trace 追蹤追溯管理系統及 iMES 平台系統，以滿足客戶符合相關規範之需求，以期帶動皇將科技營收成長動能。

