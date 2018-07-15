許家印現身美國FF總部體驗FF91 頂尖性能體驗堅定投資信心

美國當地時間7月13日，恒大集團董事局主席許家印一行來到位於洛杉磯的Faraday Future（FF）總部進行了視察，並就公司未來發展與FF管理層進行了研討交流。恒大集團總裁兼FF董事長夏海鈞、恒大集團副總裁彭建軍、FF全球CEO賈躍亭及FF全體高管陪同視察。

許家印一行對FF總部的生產製造、電氣實驗室、動力總成、電池電控、設計工作室、車輛安全、車聯網、自動駕駛等核心研發部門進行了細緻的調研，並體驗了FF首款高端車型FF 91。許家印對於FF全球領先的產品和技術給予了高度肯定，對於FF 91的內外飾設計和產品性能給予了高度讚賞。

FF是全球頂尖的新能源汽車公司，在多項技術指標上已全面領先行業標準，在全球擁有超1000人的科研團隊，已在中美兩地提交申請專利接近1500件，獲得專利超過380件。

作為FF的首款高端車型，FF 91的百公里加速時間為2.39秒，最高續航里程700公里，並搭載30多個智慧感測器和智慧升降3D鐳射雷達，擁有無人自動泊車、面部識別技術、無縫進入系統等先進技術。同時，FF 91構建了智慧互聯生態系統，擁有多達10塊超級大屏、光速網路入口，打通車內娛樂、內容和雲服務，實現移動辦公、娛樂休閒等智慧生活場景，多項技術和性能指標在全球絕對領先。

恒大集團董事局主席許家印一行抵達FF總部， FF全球CEO賈躍亭攜全體高管團隊迎接。圖為許家印與FF全球研發高級副總裁Peter Savagian（原通用汽車集團電動車總負責人）握手。

FF整車集成高級工程師Chris Rotach（左一）介紹FF整車集成技術

FF全球生產製造高級副總裁Dag Reckhorn（原特斯拉生產製造主要負責人，右二）介紹FF生產計畫

FF全球研發高級副總裁Peter Savagian（原通用汽車集團電動車總負責人，左一）、動力總成和熱管理高級總監Silva Hiti（原通用汽車電動動力總成負責人，右一）介紹FF自主研發的“三電”動力總成技術

FF電氣試驗室技術專家Steven Schulz（原通用汽車電動車技術專家）介紹FF電子電氣技術

FF全球高級產品副總裁Nick Sampson（原特斯拉model S研發負責人，右三）, FF動力管理和充電系統總監JT Guerin（右一）介紹FF電池成組技術和電池單體

FF全球高級產品副總裁Nick Sampson（原特斯拉model S研發負責人，右一）與FF設計負責人Ron Polonski（原特斯拉和福特汽車設計師，左二）介紹FF產品內外飾材質和設計理念

FF產品安全負責人Andy Hall（原奧迪、賓士安全工程師）介紹FF產品安全理念

許家印在FF電氣實驗室體驗電氣試驗設備

許家印參觀FF辦公區

FF設計負責人Ron Polonski介紹FF 91內飾設計理念

FF設計負責人Ron Polonski和FF外飾設計師Hanbin Youn向許家印贈送設計手繪圖

許家印高度讚賞FF91的技術和性能

許家印一行與FF管理層召開戰略研討會

戰略研討會現場

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