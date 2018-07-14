首長國際企業(00697-HK)參與首鋼園區 為備戰2022年冬季奧運會

首長國際企業(00697-HK)公布，於2018年7月13日，該公司之非全資附屬公司首獅公司作為普通合夥人與首鋼基金作為有限合夥人訂立合夥協議，以有限合夥企業的形式成立將定名為北京首獅銘智瑾信經濟咨詢企業(有限合夥)之合夥企業。

首鋼基金乃首鋼集團之全資附屬公司，首鋼集團透過其附屬公司(包括首鋼基金)於已發行股份總數中擁有約51.856%權益。成立合夥企業之理由合夥企業之成立是為了支持新首鋼高端產業綜合服務區的開發。首鋼園區佔地面積8.63平方公里，作為北京城區內唯一可大規模聯片開發的區域，發展建設首鋼園區是優化首都城市功能、調整重大生產力佈局、促進首都人口資源環境協調發展的重大戰略舉措。為備戰2022年冬季奧運會，首鋼園區緊抓冬奧會奧組委入駐機遇，依託國家體育總局冬季運動場館施建設，積極打造國際頂級體育產業示範區。

合夥企業擬投資的首奧產業園區項目即為備戰2022年冬季奧運會和建設國家體育產業示範區所在區域，項目共有六個地塊，總規劃建築面積約為167,240平方米。首奧產業園區項目在為冬奧組委提供辦公及訓練配套場所的同時，還將引入國際知名體育龍頭企業、文化創意、科技創新類企業，建設成為國內有影響力的產業園區，並通過招商運營，為冬奧訓練中心、冬奧組委等提供良好配套服務，提升區域融合創新和國際交往能力，優化區域產業結構。

京冀資本已與北京獅澤共同出資設立了首獅公司。北京獅澤為Tishman SpeyerCrown Equities 2007 L.L.C之附屬企業。

合夥協議中，首獅公司將擔任合夥企業之普通合夥人及執行事務合夥人，負責合夥企業之管理、控制、決策及運營。首鋼基金作為有限合夥人，参与投资合夥企業，支持首鋼園區的開發。首長國際企業有意通過投資合夥企業，參與首鋼園區的開發建設。因此於2018年7月13日，該公司與首獅公司訂立戰略投資協議，該公司擬作為有限合夥(或通過設立的境內主體或指派其他第三方)，向合夥企業出資不超過人民幣3億元。

合夥企業的合夥期限為6年。首獅公司作為普通合夥人有權自行決定將合夥企業的合夥期限延長2次，每次以延長1年為限。若合夥期限已經延長了2年，可通過合夥人會議將合夥期限再延長1年。存續期內首1年將為投資期，根據合夥企業的經營需要，普通合夥人可單方面決定將投資期延長1年，並以延長1次為限。若投資期內發生不可抗力事件，則投資期應相應予以順延。

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