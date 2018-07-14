馬斯克：故意睡地板，讓員工好受一點

這周，馬斯克宣布特斯拉將在上海獨資建造特斯拉全球第二家汽車裝配廠，馬斯克街頭吃煎餅的照片被廣泛傳播。馬斯克的電動車製造事業發展並不順利，遇到了諸多阻力。

今年馬斯克就被質疑，他為 Model 3 這款車型，賭上了公司的未來。而且，員工們對為達到 Model 3 的產量目標而被迫高強度加班也頗為不滿。華爾街分析師也紛紛看空特斯拉。

馬斯克 7 月 13 日在《彭博商業周刊》的專訪中表示，他很在意他的員工，而且未來公司也不大會有孤注一擲的策略。

故意睡地板

馬斯克曾對外界公開承諾，六月底 Model 3 的周產量將達到 5000 輛。最終特斯拉實際上完成了周產 5000 輛 Model 3 的目標，但員工抱怨馬斯克為達目標要求員工瘋狂加班加點，令人崩潰。

馬斯克覺得自己非常關心特斯拉的員工們。他在彭博的專訪中表示，為了特斯拉的成功，他欠員工們很多。之所以一連好幾天睡地板，不是因為他不能睡酒店，而只是想表現得比任何一位員工都悲慘。當員工辛苦工作時，希望他們能意識到老闆的處境更慘。

相比於別的車企，馬斯克至少是經常陪在員工工作現場的。他在彭博專訪中表示，通用汽車的高管有高管專梯、高管餐廳和專門的服務員等特殊設施和待遇，而他並不會只在象牙塔中觀望員工工作進展。

華爾街看空

儘管馬斯克全力以赴，但華爾街似乎並不買賬。特斯拉計劃下個月將 Model 3 周產量再增加 1000 台。但這一目標並不被華爾街看好，畢竟能保持現在的產量已經很吃力了。

今年 4 月，高盛就建議投資者拋售特斯拉股票。6 月底，高盛重申對特斯拉的賣出評級。分析師在報告中稱，投資者已經可能已經將每周生產 5000 輛 Model 3 計入特斯拉的股價。現在，投資者更多地關注毛利率以及特斯拉能否賣出更多高配版的 Model 3。

4 月，摩根士丹利分析師 Adam Jones 還曾警告稱，對於一個需要外部融資來支持其戰略的公司來講，特斯拉股價下跌容易形成惡性循環，導致股價波動性的進一步加劇。

孤注一擲將不再

馬斯克在專訪中談到，Roaster、Model S、Model 3 都是單款車型決定成敗的例子，但除公司創立後第一款車型 Roaster 以外，如果遲遲不下注 Model S、Model 3，公司將難以進步。同時，他認為未來短期內不會再押注於單款車型，不會在單款新車型的產量上有巨大的提升。

『新聞來源／華爾街見聞』