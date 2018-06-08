一些政治的方方面面 可能讓美國股市嚐到苦頭

根據 MarketWatch 分析報導，儘管華爾街分析師對未來二或三年的美國經濟感到樂觀，然而，黑石集團副董事長拜倫 (Byron Wien) 說，近來美國股市上漲，投資人千萬別得意忘形。

「我認為有些事情，可能會讓美國股市嚐到苦頭，可能是政治方面的事情。也可能就是即將舉行的北韓高峰會，」拜倫於週四上午接受 CNBC 訪問時說。

拜倫發表這次談話時，正值 CBOE 波動指數 VIX 下跌至 1 月底以來低點。VIX 指數係華爾街的恐懼指標，當股市上漲，VIX 指數傾向下跌，當股市下跌，VIX 則傾向上漲。

2017 年，VIX 指數大多時間均停留於低檔。直到今年 2 月初，當 S&P 500 與道瓊開始跌入回檔修正領域，VIX 大漲了 116%，創下史上最大升幅。回檔修正的定義為，自近來高點下跌至少 10%。

週四，雖然 Nasdaq 指數回檔，但大盤的樂觀氣氛却上升，VIX 指數則下降。

儘管拜倫認為，投資人不宜太過樂觀，但他仍認為美國經濟基本面穩定。

「不久，美國股市可能回檔 10%，進行修正。」他說。「大致而言，近來的 VIX 指數偏低，因為經濟沒有衰退跡象。我認為經濟衰退最早也要到 2021 年才可能出現。」

然而，仍有一些事情，可能讓股市嚐到苦頭， 包括未來幾天，川普總統與北韓領導人金正恩會晤，拜倫指出。此外，股市對歐洲的政治發展，亦極為敏感，尤其義大利反體制黨派五星運動黨與聯盟黨近來冒出了頭。