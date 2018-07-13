〈房產〉信義房屋調查：Q3看跌房價民眾跌破5成 15季來首見

上市房仲業信義房屋 (9940-TW) 針對網友進行第 3 季的購屋意向調查，其中民眾對於未來房價看法部分，看跌房價的比例是近 15 季以來首度跌破 5 成，而民眾認為未來房價持平的比例也連續兩季站穩 4 成，民眾購屋信心緩步回穩。

同時，對於下半年緊接而來地方首長選舉，此一問卷調查結果顯示有三分之二的民眾認為不影響購屋決策。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於地方選舉較不影響國家政策走向，相較總統大選對房市影響程度低，因此本次購屋意向調查中，超過 6 成比例認為年底選舉不影響現階段購屋決策。

至於對未來房價看法部分，此次調查看跌房價比例為 2014 第 3 季調查以來新低，可以看出民眾對於房價悲觀情緒有明顯改善，不過此次調查看跌房價的比例和上季接近，收斂幅度不若前幾季調查時顯著，也反映出民眾雖然沒麼悲觀，但也並未對房價樂觀，認為中性持平的比例則拉升到 4 成。

至於民眾購屋時最在意的事情，此次調查結果則顯示，現在民眾購屋時第一在意的是房價性價比 (CP 值)，至於第二在意的則是捷運等交通機能、第三則是生活機能，第四則是屋況是否漏水瑕疵，第五則是大樓的興建與管理品質。

此一問卷調查信義房屋針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為 2018 年 6 月 14 日 - 25 日，總計回收 1179 份網路問卷。在 95% 信心水準，抽樣誤差於正負 3% 以內。

此外，受惠於國內房市回溫，加上中國大陸子公司業務挹注，信義房屋公布上半年度自結合併營收為 50.8 億元，年減 45.22%，其中房屋仲介本業合併營收即達 46.1 億元，相較去年同期 38.1 億元，大幅成長 21%。