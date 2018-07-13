〈美中貿易再戰〉負面影響產業為網通設備、中低階自行車及零組件、工具機零組件

經濟部今 (13) 日邀集業者針對美 301 條款可能影響進行意見交流，整合業者反應意見發現，網通設備、中低階自行車及零組件、工具機零組件等產業，由於廠商在中國大陸布局較多，且最終產品多以出口美國為主，是主要受負面影響的產業類別；印刷電路版、顯示器、LED 等電子產業及紡織業等，因最終成品並未納入美國課稅清單中，因此不受影響。



經濟部指出，因應美國針對中國大陸 301 條款調查結果，在 6 月 15 日發布兩份課稅清單，總計 1102 項產品，涉及貿易值約 500 億美元。其中 818 項、340 億美元的產品已在 7 月 6 日正式加徵關稅；其餘 284 項、160 億美元產品正進行公眾評論中。

7 月 10 日美國 USTR 爰依川普總統指示，另外研議對中國 6031 項、價值 2000 億美元的產品課徵 10% 關稅；經濟部長沈榮津今日邀集相關業者了解產業看法，掌握對產業的影響及建議，以研擬後續因應對策。

經濟部指出，今日會議邀集產業公協會及代表性業者共同參與，範圍涵蓋本次清單中可能波及產業，例如電子、機械、車輛、自行車、石化、鋼鐵、紡織、工具機、手工具、塑膠、螺絲螺帽等。

根據業者及各公協會表示，印刷電路版、顯示器、LED 等電子產業及紡織業等，因最終成品並未納入美國課稅清單中，因此不受影響；家電、重電 (變壓器、電線電纜)、機械、工具機、車輛及汽車零組件等產業因主要生產基地仍在台灣，在大陸設立生產據點及由台灣出口，以供應大陸市場所需，因此所受到的影響有限；主機板則是因系統廠為接近客戶端已在墨西哥等第三地布局，因此整體影響也不大。

網通設備、中低階自行車及零組件、工具機零組件等產業，由於廠商在大陸布局較多，且最終產品多以出口美國為主，是主要受負面影響的產業類別。

石化及塑膠原料目前台灣廠商所受到的影響雖不大，未來如美中貿易摩擦擴大而進一步擴大下游產品課稅範圍，恐造成需求萎縮，長期也將造成負面影響。

不過，部分產業如手工具、螺絲螺帽等則是樂觀表示，美中貿易摩擦有可能出現轉單效益，對台灣出口具正面效益。主要由於生產基地及供應鏈皆在台灣，因此美國對中國大陸課稅將有利於出口競爭力的提升。

鋼鐵部分綜合來看較無影響，且已感受滑軌、馬達有部分的轉單效應，但園藝手工具、烤爐部分，在海外客戶生產的鋼鐵用料訂單可能受影響。

經濟部表示，除少數產業外，與會業者普遍表示台灣廠商短期間受美中貿易摩擦的影響有限，但仍擔憂中國大陸產品銷美受阻後可能流入台灣市場或其他國家市場，對台灣產品帶來競爭，及若貿易摩擦持續延燒，最終將波及台灣企業，亟須政府提供相關協助；因此建議政府應成立專案小組，即時回應產業面臨之問題，協助解決產業需求，同時邀請產業公協會及主要業者共同參與。

業者也建議政府可以協助產業升級轉型及自動化生產，促成機電元件國產化，並給予設備投資抵減租稅優惠，強化智慧製造能力，協助產業轉型。另有業者建議政府可以協助廠商海外行銷與參展，以增加業者競爭力，並應關注中國大陸違規轉運及傾銷之問題。

因美中貿易摩擦而可能需要移轉生產基地的企業，如果選擇回臺投資，盼政府能解決缺工問題；如果有在海外投資的需求，期盼透過政府間的協商找出優惠的群聚生產場域；業者同時盼望政府積極爭取加入區域經濟整合以降低關稅障礙。