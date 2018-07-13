保全業搶攻智慧生活需求 新保機器人可客製搖珍奶

台灣 1 年喝掉 10.2 億杯的手搖飲料，也發展出龐大的商機，除泰山 (1218-TW) 今年結合品牌手搖飲業者，完成以包裝飲料型態賣進連鎖超商之外，新光保全 (9925-TW) 也以轉投資的台灣智能機器人公司 (TIRC)，發展出「全智動珍奶機器人」，在智慧生活服務主軸下，新光保全機器人也發展出多元的應用。

中保 (9917-TW) 也指出，該公司也看好智慧生活的市場需求，今年營運動能看好物聯網、健康照護、智慧停車格與智慧城市災防市場等布局。

新光保全指出，新保持續投入機器人產業開發活動，也為台灣高齡人口照護需求，引進日本的移位機器人、智能助行車等輔具機器人，提供更多智慧照護的選擇。

根據台灣連鎖暨加盟協會統計，台灣人 1 年消費高達 10.2 億杯的手搖飲，市場規模及發展潛力十分驚人，而最具代表性的「珍珠奶茶」，更是兵家必爭之地。隨著商業用機器人逐漸成熟，手搖飲也朝向自動化發展。

由新保 TIRC 整合開發的「全智動珍奶手搖機器人」首度亮相，從製冰、加茶、加料到封口、貼標全部自動完成，大約 35-45 秒就能製作出一杯好喝的珍珠奶茶，連調製杯的清洗都由機器人自動完成，還能提供客製飲品，提供手搖飲業者全新的經營模式。新光保全主管強調，透過機器人技術結合人工智慧及物聯網應用，持續朝向「AIoT 服務的提供者」邁進。

中保 (9917-TW) 也指出，該公司也看好智慧生活的市場需求，今年營運動能看好物聯網、健康照護、智慧停車格與智慧城市災防市場等布局。中保無限＋智慧居家系統為中保轉型物聯網生活服務業的產品，今年營運重點持續在推廣客戶數，目前客戶數已超過 5 萬戶。