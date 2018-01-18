〈中保營運展望〉刪減人力保全業務比重 聚焦物聯網智慧生活服務

中保 (9917-TW) 去年營收 130.53 億元，年減 3.17%，並達成財測營收目標 136.88 億元的 95.36%，中保副董事長林建涵今 (18) 日指出，中保去年中起逐步退出人力成本高的大樓保全、物業管理管理等項目，預計在 3 年內將人力保全業務營收占比由去年的 16% 降至 10%。

林建涵強調，中保今年的成長重點並聚焦於物聯網智慧生活服務業務、健康照護服務與智慧城市相關應用。而其中對於健康照護服務與智慧城市相關應用也預估將逐年成長，補足因放棄部分人力保全業務所流失的業績。

中保原發布的 2017 年財測，營收 136.88 億元，毛利率 37.77%，營業淨利 25.8 億元，稅前盈餘 30.43 億元，稅後純益為 25.63 億元，每股純益 5.75 元。但實際達成的營收僅及財測目標的 95.36%。

林建涵指出，中保去年營收下滑，主要來自提早因應一例一休與基本工資調漲，帶來的高人力成本影響獲利問題，因此針對如駐衛警、現金運送業務等高人力成本的營業項目，將減少獲利不佳的營收項目，以尋找更好 / 毛利率高的獲利業務，改變營運模式，未來增加自動化，以降低人力成本，提高毛利率。同時，中保也在去年結束在江蘇蘇州的台灣視訊公司業務。

中保受惠物聯網智慧生活趨勢已漸被國人認同，中保無限＋2013 年上市，該公司指出，用戶數平均每年以 30% 速度成長，去年用戶成長數為 44%，目前用戶數已突破 5 萬戶，其中家庭用戶占比 30%，商用客戶 70%，今年業務目標為新增 2.3 萬戶用戶。同時，對於整體客戶數目標從去年同期 31-32 萬戶預估今年成長至 34 萬戶。

林建涵指出，中保另透過與國際大廠策略合作，以獲得最新技術，為中保無限＋智慧居家系統的創新服務持續投資和逐步佈局中保無限＋生態系架構。

林建涵舉例，中保已經與 Google 接洽，希望透過 Google Assistant，在物聯網設備整合可更多元，以豐富中保無限＋生態系平台，不僅讓客戶有更多元的智慧家電或其他智慧生活的服務可選擇，也希望新穎的創新服務能吸引更多消費者使用中保無限＋智慧居家系統。像 Google Assistant 在智慧家電化整合，未來不只可以直接對著智能語音音箱下聲音指令，也能橫向操作各式家電與物聯網設備，預計在 3 月上市。

同時，對於目前已經營 15 家中保無限家生活館的業務，林建涵表示，預計今年連鎖店將再增加 15-20 家，僅今以集中台灣北部地區為主。