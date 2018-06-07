材料-KY 6月成功開發高級別塑料級醋片 搶灘義大利市場

材料 - KY(4763)朝向上下游垂直整合，中峰量產效應持續發酵，所開發塑料級醋片有成，除了自用濾嘴紡絲級醋片之外，6 月成功開發出高級塑料級醋片，成功打入義大利市場，可運用於眼鏡框架、髮夾、螺絲起子把手、鞋帶頭等新領域，下半年起將展現營運動能可期。材料 5 月營收 1.44 億元，月增率 0.17%，年增率 26%，累計前 5 月營收 7.23 億元，年增率 15%，主要塑料級醋片銷售挹注，去年盈餘分派每股擬配發 5 元現金股息，以今 (7) 日 120 元平盤價計算，股息殖利率約 4%。



去年第四季伊士曼美國田納西州廠區發生事故，影響到全球醋酸供應，近期 BP 美國醋酸產能也傳出問題，國際報價水漲船高，從每噸 400 美元，飆漲到 700 美元，惟材料跨足二醋酸纖維絲束跨足上游醋酸纖維素 (又稱為醋片) 領域，緩和成本上漲的壓力。



材料二醋酸纖維絲束今年年產能將提升到 1.1 萬噸，作為香煙濾嘴應用，主要市場集中在北非、南美、中東、東南亞等新興市場；與中資魯南化工、祈耀合作上游醋片廠 - 中峰化學，今年醋片年產能將拉到 1.7 萬噸，除了 1.1 萬噸自用生產絲束之用，其餘將以塑料級產品外售，目前醋片每噸成本約 1.7-1.75 萬元人民幣，紡織級售價 2.5 萬 - 2.8 萬元人民幣，塑料級則可提高到 2.5 萬 - 4 萬人民幣不等。

