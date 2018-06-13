穩懋董座稱5G來臨將天翻地覆 今年業績維持兩位數成長

5G 在 2020 年將商用化，三五族大廠穩懋 (3105) 陳進財表示，5G 是一個世代的改變，相較 3G、4G 將更天翻地覆，PA(功率放大器)用量更大，價格也會提高，2019 年就會有基地台布建需求。2018 年成長動能，除了 3D 感測帶來的 Vcsel 需求，5G 需求也慢慢加溫，今年下半年營運會勝上半年，全年維持二位數成長。陳進財認為，2G 到 3G 是一個世代改變，3G 到 4G 則是延伸，但 5G 是完全不同世代，用得方法不同，未來基地台必須重建，重建不是說要把 3G、4G 基地台廢掉，是另外要加基地台。



5G 可分為低頻 (Sub-6Ghz) 與高頻 (mmWave) 二個頻段，近距離是 mmWave，就是所謂的微米波，傳輸數量很大、很快，傳輸距離不長，可能 200 公尺就要一個基地台。他強調，5G 是立體蓋念，從空中低軌道衛星到大基地台、小基地台，再到路邊更小基地台，再到家庭，甚至汽車等，沒有 5G 就沒有 IOT(物聯網)，5G 相較 3G、4G 將更天翻地覆。



5G 商用化時程，一般預估 2020 年正式商用化，陳進財認為，2019 年會先看到基地台布建，手機的貢獻預估 2020 年會比較明顯。5G 的 PA 功率更大，技術難度提高，價格會提高，單一手機用量也會增加。



至於中興事件影響，陳進財重申，全世界的總需求是固定的，不管中美兩邊怎麼打架，除非總需求減少，不然只是 A 客戶移到 B 客戶，公司在全球的市占率高，客戶分散，全世界一線大廠都是客戶，訂單只是從左手換右手，長期沒影響。他也認為，中美兩國的貿易戰永遠不會停止，會一直拉鋸，但全世界多少需求量是不變的。



至於今年營運，他說，主要成長動能來自 3D 感測及 5G，5G 對業績貢獻已慢慢加溫，Vcsel 占比有機會提高至 2~3 成，短期內不會變成主要營收，未來發展要看應用，PA 還是營收主力，所有東西只要數據傳輸都會用到。今年下半年營運會比上半年好，第二季起平穩往上，全年業績挑戰二位數成長，將再創新高。

