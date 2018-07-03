靜待下半年旺季 穩懋除息行情失靈 盤中跌破200元大關

三五族大廠穩懋 (3105) 第二季營運展望不佳，在智慧手機市場能見度不高下，預估營收季增率低於 5%，儘管董事長陳進財看好公司的 Vcsel(面射型雷射)用在 3D 感測，至少今年無可取代，且營收占比有機會提高至 2-3 成，但近一個月來外資、投信賣超超過一萬張，也讓股價頻頻下探，今日除息 7 元，盤中翻黑大跌逾 5%，跌破 200 元大關，呈現貼息走勢。穩懋先前在法說會表示，Vcsel 應用持續成長，今年終端市場會比去年好，穩懋目前是唯一實際 6 吋量產，其他有的是以小尺寸供應，但 4 吋轉 6 吋不是一個很容易的過程。不過，智慧型手機的終端市場的能見度不高，第二季營收預估較前一季低個位數成長，亦即成長在 5% 以內，但較去年同期雙位數成長，毛利率與第一季持平。



陳進財先前表示，今年開始 Vcsel 很多人進來做，想要跨入 3D 感測，明年 Vcsel 在 3D 感測以外的很多應用都會出來。不過，真正有能力量產的不多，製程的難度在均勻度，至少今年看不到在 3D 感測有人可以取代穩懋。穩懋在 3D 感測不會只有供應給美系客戶，非美系品牌的應用 3D 感測手機今年應該就會看到，今年 3D 感測的占比會繼續擴大，有機會增加到 2-3 成。



從法人動向來看，6 月以來，外資賣超 7725 張，投信也賣超 3060 張，合計賣超高過 1 萬張。事實上，在穩懋釋出保守的展望後，外資法人就保守看後勢，下調獲利預估及目標價，最低目標價為 147 元。



穩懋去年營收為 170.86 億元，每股盈餘為 9.34 元，營收及獲利均創下歷年新高紀錄，股東會通過配發現金股利 7 元，不過，目前市場還在觀察下半年營運，Vcsel 出貨是否放量將是關鍵，今日除息行情失靈，盤中股價翻黑大跌 5%，一度跌破 200 大關，創下近九個月新低。