智邦6月營收創史上第三高 今大漲4%慶賀 Q3拚破百億創高

智邦科技 (2345)6 月營收報喜達 36.01 億元，創下歷年同期新高及歷史第三高的佳績，年增率達 19.15%，第二季營收 97 億元，亦創下歷史次高，符合市場預期，較首季成長 6.56%，隨缺料問題舒緩布建需求重新浮現，第三季業績將拚破百億元創新高，第四季在 400G 量產下，業績更可望進一步衝高，今日盤中股價逆勢大漲 4% 慶賀，挑戰前波高點。智邦總經理李志強先前表示，首季的業績下滑，只是短暫性調整，主要是受缺料，及客戶端調整庫存影響，不過經過這波調整後，布建需求又再浮現，未來市場仍會持續成長，下半年業績應可優於上半年。



果然，智邦公布 6 月營收再度交出不錯成績，6 月營收報喜達 36.01 億元，創下歷年同期新高及歷史第三高的佳績，年增率達 19.15%，第二季營收 97 億元，亦創下歷史次高，較首季成長 6.56%。今年上半年累計營收 188.03 億元，也較去年同期增加約 8.14%。



展望下半年，隨缺料問題舒緩布建需求重新浮現，第三季業績將拚破百億元創新高。而先前李志強表示，400G 交換器預計下半年出貨，期望今年下半年比上半年好，全年營運會是成長。事實上，智邦上半年搶先全球發表 400G 交換器後，目前已在進行小量生產，法人預期，10 月起出貨將放量，將推波營收進一步跳高。