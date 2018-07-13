至上轉投生技告捷 成功卡位健康照護商機

IC 通路大廠至上 (8112) 轉投生技產業報喜，旗下保康特生技結合快篩試劑與資通訊技術，成功開發出一套可攜式快篩體外檢測系統，並獲得中華民國發明專利 (發明第 I612309 號) 與中國新型專利 (專利號 ZL201621488016.2)，也獲得試紙大廠亞洲基因青睞，雙方結盟合作，由亞洲基因的檢驗試劑與保康特可攜式試紙檢測儀成功做結合；此舉也意味著，至上集團已經成功卡位龐大的健康照護商機。近年來互聯網與電子科技發展快速，數位資料產生的速度與數量急遽攀升，保康特生技開發可攜式快篩體外檢測系統的演算法及可攜式檢測儀，並與亞洲基因及各界快篩試劑專家共同建立自我健康管理資料庫。保康特生技營運長田玉昇認為 POCT(居家自我檢測) 的觀念在歐美先進國家已經非常成熟，如何在台灣、日本、韓國、中國、東南亞區域與當地政府、醫療院所與業界合作，推廣落實，是保康特生技近期要完成的目標。



亞洲基因科技董事長呂萬賢表示，試紙大廠亞洲基因科技在過去十餘年來在快篩試劑的研發成就在業界已具舉足輕重的影響力，不僅建置 GMP 廠房、P3 實驗室、分生實驗室，更以自有 Mobile Array 技術平台，陸續開發出多項先進檢驗試劑，打造精準的防疫檢測及代驗服務平台與夥伴。



亞洲基因科技檢驗試劑與保康特可攜式試紙檢測儀的結合，將能有效地判讀使用者於居家環境中進行尿液、唾液試紙檢測的結果，取代肉眼判斷可能造成的誤差，也可長期記錄檢測結果，讓使用者清楚掌握健康趨勢，有效進行自我的生理健康監控，同時可以提供未來專業醫師臨床診斷之參考，有助於疾病早期發現，早期治療，避免疾病惡化增加治療的成本。保康特生技董事長葛均說明：「與亞洲基因的深度合作，可以達到資源互補，共創雙贏，並期盼在生物科技產業締造創新、突破的商業模式。」

