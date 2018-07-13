智易Q2營收暴衝 Q3估季增10-20% 今除息一日填息完成

網通設備廠智易 (3596) 客戶新品鋪貨力道較預期強，第二季營收衝上 70.87 億元創新高，較去年同期大增 45%，今日盤中上漲逾 3%，一日完成填息。第三季出貨將回到較平穩狀況，但營收仍可望季增 1-2 成，不過，受到被動元件等零組件漲價，及歐元貶值影響，毛利率將受壓抑。智易第二季受惠既有客戶新品推出，單季營收衝上 70.87 億元，較去年同期大增 45%，更較前一季大增 48%。智易表示，第二季客戶新產品鋪貨效應較預期強，主要力道來自歐洲客戶，其他地區客戶也有推出新品，在 IAD、STB 等新品鋪貨效應下，也推波營收創新高。



展望下半年，智易表示，目前訂單能見度已經到 9 月，只要料況沒有太大問題，第三季出貨將回到較平穩狀況，但營收仍會優於去年同期，第四季在旺季推升，及新產品量產出貨下，有機會穩健向上。



不過，由於被動元件等零組件漲價，且產品價格早在半年多前就敲定，無法即時反應，對智易毛利率將有負面影響，另外，近期美元升值，歐元貶值，對歐洲市場為主的智易不利，預估第二季毛利率可能下滑。



智易表示，新產品會爭取與客戶協商調高價，零組件漲價是全面性的，客戶都可理解，後續新洽談的案子會反映成本，下半年毛利率有機會慢慢改善。

