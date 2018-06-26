環球晶、全新、華研、威盛、統一超

環球晶 (6488)：矽晶圓目前長約已談到 2021-2025 年，董座看好第二季營收可望連 10 季成長，獲利估計將比首季好，受惠漲價、去瓶頸與合作廠增加產出等因素，下半年業績將優於上半年。股價重登 500 元關卡，挑戰季線及月線反壓。

全新 (2455)：亞系外資指出，全新將打入蘋果 3D 感測供應鏈，營運有望走出谷底，預估今年至 2020 年獲利年複合成長率將達 45%，目標價 134 元。股價走勢相對抗跌，處在季線及月線之間震盪，暫採來回操作。



華研 (8446)：與大陸音樂平台網易雲策略合作，採保底加結算方式，用戶普及度比以往增加，法人估，每個月授權金可望倍數成長。股價跳空開高，突破 5 日、10 日、20 日均線之上，挑戰季線及 150 元關卡。



威盛 (2388)：5 月營收年增 20.1%，單月 EPS 為 0.04 元，嵌入式事業捷報頻傳，先後打進智慧城市、交通運輸及卡拉 OK 業者等供應鏈，第二季業績表現可望優於首季，具轉機題材。股價力守 10 日均線，前波高點 52.5 元具反壓。



統一超 (2912)：冰品、飲料的熱銷，5 月營收創下單月歷史新高，前 5 個月營收年增 11.1%，通過 8 月 1 日將除息 25 元，史上每股最高配息紀錄，盤中股價逆勢衝上 350 元，遠超過寶雅(5904) 之上，穩居百貨類股王。